Thu giữ số lượng lớn thuốc lá gây ảo giác không nguồn gốc

Cụ thể, Tổ công tác C1-911 trong quá trình tuần tra kiểm soát (TTKS) trên địa bàn đã tiến hành dừng xe và kiểm tra phát hiện nam thanh niên tên L.C.N (SN 1988), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đang cất giấu 14 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh, N thừa nhận số thuốc lá này là loại thuốc lá gây ảo giác mạnh. N khai nhận số thuốc lá gây ảo giác này là của N.H.L (SN 1993), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thuê N đi giao cho khách hàng.

Hai đối tượng tàng trữ mua bán thuốc lá gây ảo giác cùng tang vật bị phát hiện.

Tiến hành truy xét nóng vụ việc, đối tượng N.H.L đã tự nguyện giao nộp thêm 79 gói thuốc lá gây ảo giác mạnh mà L đặt mua trên mạng tại Hà Nội về bán kiếm lời. Vụ việc được tổ công tác C1-911 lập biên bản bàn giao cho đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà tiếp nhận để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào tối 16/12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cũng đã bắt quả tang số lượng lớn shisha nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một phòng trọ trên đường Trần Cao Vân do Trương Thị Mỹ H. thuê ở, đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận đã phát hiện, bắt quả tang rất nhiều bình đèn và lượng lớn shisha nhập khẩu.

Kiểm kê số hàng hóa này gồm 16 bộ chân đèn lớn, 360 cục than các loại dùng để hút shisha, 97 hộp thuốc shisha và 61 phụ kiện chân đèn được Hạnh cất giữ tại nơi trọ của mình.

Công an bắt quả tang số lượng lớn shisha nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một phòng trọ trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan Công an, bà H. không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa shisha nói trên và thừa nhận mua số hàng hóa liên quan đến shisha này để về bán lại kiếm lời.