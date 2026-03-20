Thu giữ hơn 26.000 điện thoại, 34 tỷ đồng tiền mặt và bắt khẩn cấp 24 người

Theo thông tin từ Công an thành phố Tô Châu (Trung Quốc), lực lượng chức năng vừa tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn tại một căn nhà dân nằm trong khu dân cư ở quận Đặng Sơn.

Bên trong căn nhà, hàng chục dãy giá đỡ được lắp đặt san sát, mỗi dãy treo kín các điện thoại di động đang hoạt động liên tục. Hàng nghìn thiết bị được kết nối vào cùng một hệ thống điều khiển, đồng loạt truy cập và phát các buổi livestream trên mạng. Hệ thống này được thiết lập nhằm thao túng dữ liệu và lưu lượng truy cập trực tuyến.

Trong quá trình hoạt động, những chiếc điện thoại này tự động thực hiện nhiều thao tác như vào phòng phát trực tiếp, kéo màn hình, gửi bình luận hoặc tạo tương tác. Mục đích của hệ thống là tạo ra ảo giác về lượng người xem lớn và mức độ tương tác cao trong các buổi bán hàng trực tuyến. Trên màn hình của nhiều thiết bị vẫn xuất hiện các bình luận được lập trình sẵn như hỏi địa chỉ mua sản phẩm hoặc đánh giá tích cực về giá cả.

Khi cảnh sát tiến hành đột kích, căn phòng chứa thiết bị có nhiệt độ cao do số lượng điện thoại hoạt động liên tục trong thời gian dài. Nhiều viên pin điện thoại đã bị phồng lên vì quá tải nhưng các thiết bị vẫn tiếp tục chạy chương trình tự động. Hoạt động này được xác định là một phần trong hệ thống tạo lưu lượng truy cập giả trên Internet nhằm thao túng dữ liệu mạng.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2022 và do một nhóm đối tượng gồm Trương, Phương và Vương cầm đầu. Nhóm này thu mua số lượng lớn điện thoại di động cũ, sau đó cài đặt phần mềm để biến chúng thành các thiết bị tự động thực hiện nhiệm vụ trực tuyến. Những thiết bị này hoạt động hàng loạt theo lệnh của hệ thống điều khiển trung tâm.

Để nhận đơn đặt hàng, nhóm điều hành sử dụng các nhóm chat trên nền tảng WeChat như một kênh giao dịch trung gian. Người bán hàng hoặc các cửa hàng trực tuyến có thể đăng yêu cầu như tăng số người xem, tăng thời gian ở lại phòng livestream hoặc tạo bình luận tương tác. Sau khi nhận đơn, người quản lý sẽ phân bổ nhiệm vụ cho các phòng máy để hệ thống điện thoại thực hiện tự động.

Trong lịch sử tin nhắn của các nhóm chat, cảnh sát phát hiện nhiều “mẫu kịch bản bình luận” được soạn sẵn. Những nội dung này bao gồm câu hỏi về sản phẩm, đánh giá về giá bán hoặc lời khuyên mua hàng nhằm tạo cảm giác buổi livestream đang thu hút đông đảo người xem. Nhờ hệ thống thiết bị hoạt động đồng loạt, dữ liệu người xem và mức độ tương tác có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Sau ba tháng theo dõi và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tổ chức chiến dịch truy quét đồng loạt vào 13 địa điểm được xác định là trung tâm vận hành của đường dây thao túng lưu lượng trực tuyến. Tại các địa điểm này hơn 26.000 điện thoại di động, hàng nghìn ổ cứng và hơn 9 triệu NDT (hơn 34,3 tỷ đồng) tiền mặt bất hợp pháp bị thu giữ.

Các ổ cứng được niêm phong tại hiện trường chứa nhiều tệp dữ liệu ghi lại lịch sử đơn đặt hàng. Nội dung cho thấy từng cửa hàng trực tuyến, sản phẩm cụ thể và số lượng “lưu lượng truy cập” cần tạo ra trong mỗi chiến dịch. Những dữ liệu này được xem là bằng chứng quan trọng chứng minh quy mô hoạt động của đường dây.

Đối diện với các chứng cứ thu thập được, một số nghi phạm khai nhận rằng nhiệm vụ của họ chủ yếu là tạo ra các con số truy cập và tương tác trên hệ thống. Theo lời khai, chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ của các cửa hàng không phải yếu tố được nhóm này quan tâm. Mục tiêu chính của hoạt động là tạo dữ liệu trực tuyến hấp dẫn để thu hút người mua và thúc đẩy doanh số.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, hoạt động thao túng dữ liệu mạng đã tồn tại trong nhiều năm và liên tục thay đổi hình thức. Trước đây, việc tạo bình luận giả thường do một số cá nhân sử dụng nhiều tài khoản để đăng bài hoặc tương tác. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ và nền tảng trực tuyến, hoạt động này dần chuyển sang quy mô tổ chức.

Trong giai đoạn sau, các nhóm chuyên nghiệp bắt đầu xây dựng hệ thống tài khoản lớn để thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác. Hiện nay, nhiều tổ chức đã vận hành phòng máy với hàng chục nghìn thiết bị tự động, cho phép tạo ra lượng truy cập và bình luận lớn trong thời gian ngắn. Các hệ thống này hoạt động gần như hoàn toàn tự động và chỉ cần một nhóm nhỏ người quản lý.

Sự tồn tại của các dịch vụ tăng lưu lượng truy cập khiến dữ liệu trên nhiều nền tảng trực tuyến trở nên thiếu minh bạch. Trong môi trường bán hàng livestream, lượng người xem và bình luận có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Do đó, việc thao túng dữ liệu có thể tạo ra những “cơn sốt mua sắm” không phản ánh đúng nhu cầu thực tế.

Theo quy định pháp luật, việc cung cấp dịch vụ tạo lưu lượng truy cập giả để thu lợi có thể bị xử lý theo nhiều chế tài khác nhau. Nếu việc đăng tải hoặc lan truyền thông tin sai lệch gây thiệt hại cho cá nhân hoặc tổ chức, bên bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định về trách nhiệm dân sự.

Trong trường hợp hành vi được xác định là kinh doanh trái phép và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thị trường, các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, các hành vi sử dụng thông tin hoặc dữ liệu trực tuyến để đe dọa, ép buộc người khác đưa tiền có thể cấu thành tội tống tiền. Trong những trường hợp gây rối trật tự công cộng hoặc ảnh hưởng đến môi trường mạng xã hội, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo các tội danh liên quan đến việc gây rối trật tự xã hội.