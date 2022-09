Thu - đông đi đâu ở miền Bắc và những hoạt động không thể bỏ lỡ

Nếu như mùa hè người ta thích đằm mình dưới làn nước biển trong xanh và được coi là thời điểm du lịch thích hợp. Tuy nhiên, với nhiều người lại thích mùa thu đông là mùa đẹp nhất và là mùa lý tưởng để đi chơi, du lịch. Và có lẽ du lịch biển vào mùa thu là một trong những trải nghiệm thú vị mà những ai yêu thích mùa này đều muốn một lần khám phá.



Thay vì ồn ào, náo nhiệt, tấp nập như mùa hè, thì đi du lịch thu đông cùng như những trải nghiệm khí hậu ở miền Bắc khiến nhiều người vô cùng thích thú. Dưới đây là những địa điểm du lịch miền Bắc và trải nghiệm bạn không thể bỏ lỡ tại địa điểm đó.

Hà Giang - Ngắm hoa tam giác mạch

Hà Giang là một điểm đến mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến miền Bắc vào thu đông. Đây là địa điểm lý tưởng thường nằm trong checklist của những người đam mê du lịch, khám phá. Với địa hình đồi núi, cây xanh bao phủ đặc biệt là khí hậu mát lạnh, sở hữu rất nhiều thắng cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhưng vẫn giữ được chất trữ tình, thơ mộng.

Ảnh: Pham Thuy Hang

Sở hữu hàng loạt những thắng cảnh đẹp, thiêng liêng và bí ẩn như cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, Phó Bảng, sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú, dinh thự họ Vương... Đến đây, bạn có thể tìm hiểu thêm được văn hóa của con người vùng cao, nơi địa đầu tổ quốc.

Ảnh: Hoàng Minh Thương

Đặc biệt, vào mùa thu đông đến Hà Giang bạn sẽ được ngắm những vườn hoa tam giác mạch. Tất cả ửng hồng lên trong sắc nắng nhạt nhòa của ngày đông, thêu dệt nên tấm áo bông thướt tha cho vùng đất Hà Giang thêm màu thêm sắc. Không những vậy, Hà Giang còn khiến nhiều người ngẩn ngơ của hoa cải.

SaPa (Lào Cai) - Tận hưởng khí hậu châu Âu

Cách Hà Nội khoảng hơn 350km, SaPa luôn là điểm đến hấp dẫn bởi những địa điểm du lịch hấp dẫn. Nằm ở độ cao trung bình 1500m – 1800m, nên khí hậu Sa Pa ít nhiều lại mang sắc thái của xứ ôn đới, với nhiệt độ trung bình 15-18°C. Vào mùa thu đông nhiệt độ tại đây càng thấp hơn, có thể xuất hiện băng tuyết nên nhiều người lựa chọn nơi đây làm điểm đến khám phá thời tiết này.

Ảnh: Hai Le Cao

Ngoài ra, những địa điểm bạn không thể bỏ lỡ là đỉnh Phan-xi-pang, đèo Ô Quy Hồ, nhà thờ đá SaPa, bản Cát Cát, bản Tả Van...

Ảnh: Nguyễn Khánh Huyền

Đến SaPa mùa này bạn sẽ được chứng kiến cảnh mùa lúa chín và người dân đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Những địa điểm du lịch bạn không thể bỏ lỡ các món ăn tại đây cá tầm, món nướng, bánh hạt dẻ...

Hà Nội - Ngắm trọn mùa thu

Hà Nội luôn là địa điểm nổi tiếng với những bản tình ca say đắm lòng người. Cũng bởi vậy, Hà Nội được World Travel Awards (WTA) đã vinh danh là điểm du lịch ngắn ngày hàng đầu châu Á của năm 2022. Hà Nội luôn thu hút du khách bởi vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng. Trời vào mùa thu đông thì càng đẹp hơn nữa, những xe đạp chở cánh hoa đầy màu sắc đua nhau nở rộ, những ngôi nhà phủ đầy xanh rêu tạo nên nét cổ kính đến lạ thường và cùng với nhịp sống nơi đây tạo nên một không gian thấm đượm dư vị thời gian.

Ảnh: Tú Phạm

Ngoài những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ thì ẩm thực Hà Nội cũng khiến nhiều người say mê. Đặc biệt, thu - đông với cái gió lành lạnh những món ăn lại trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tà Xùa - Thiên đường săn mây

Tà Xùa là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, Tà Xùa cùng xã tiếp giáp với tỉnh Yên Bái. Mùa này nơi đây đã chuẩn bị bắt đầu mùa săn mây được nhiều người mong đợi ở Tà Xùa. Đỉnh Tà Xùa cao hơn 2800m so với mực nước biển nên khí hậu của Tà Xùa mát mẻ quanh năm, mùa hè không vượt quá 28 độ C, mùa đông nhiệt độ thấp hơn chỉ từ 3 - 6 độ C.

Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh

Đường để đi lên đến Tà Xùa chủ yếu là đường đất đặc biệt là đoạn đường “sống lưng khủng long” nên đường cũng rất là dễ trơn trượt chính vì vậy bạn nên chuẩn bị cho mình những đôi giày chắc chắn ôm chân cùng với đó là có độ ma sát cao để đi không bị trơn trượt. Bên cạnh đó cũng phải chuẩn bị quần áo dày để tránh lạnh.

Dưới đây là một số địa điểm gợi ý cho du lịch mùa thu - đông ở miền Bắc. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến các địa điểm sau: Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình)....