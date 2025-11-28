Thủ đoạn tự đục vỡ xương trục lợi bảo hiểm lấy tiền xây nhà, mua xe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ trục lợi bảo hiểm là Tạ Minh Châu (SN 1996, nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế Cẩm Khê.

Cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, tạm giam với Nguyễn Anh Dũng (SN 1996, nguyên cán bộ Khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê); Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), cùng trú tại xã Phú Khê, Phú Thọ; Hà Thành Đạt (SN 1996, trú tại xã Cẩm Khê).

Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990, trú tại xã Phú Khê) và Hoàng Thị Linh (SN 2002, trú tại tỉnh Yên Bái) được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Tạ Minh Châu, kẻ cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm.

Manh mối vụ án được phát hiện vào giữa năm 2024, nhiều người ở huyện Cẩm Khê (cũ) bị ngã, gãy xương đùi, xương chậu… rất nặng phải vào bệnh viện, nhưng đều không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy. Đáng chú ý, những người này sau khi đi bệnh viện về đều được các công ty bảo hiểm chi trả số tiền lớn, sau đó xây nhà, mua xe…

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chia làm nhiều tổ công tác dựng lên chân dung kẻ chủ mưu cầm đầu Tạ Minh Châu, nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế Cẩm Khê, rất giàu có, thường xuyên đổi xe ô tô có giá trị tiền tỷ.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ hành vi phạm tội.

Theo đó, đầu năm 2023, Tạ Minh Châu làm cộng tác viên Công ty bảo hiểm MB nên Châu biết, nếu người mua bảo hiểm sau đó bị các tai nạn liên quan thương tích gãy xương, nhất là liên quan đến gãy xương cột sống, xương chậu, xương đùi cẳng chân thì được chi trả mức cao nhất so với những thương tích còn lại.

Do bản thân học y sĩ đa khoa, lại có thời gian 6 năm công tác tại Khoa chẩn đoán hình ảnh nên Châu biết rõ cấu tạo xương, khớp và biết một số thủ thuật mổ đơn giản (tiểu phẫu).

Bản phim chụp X-quang một số tổn thương xương do đối tượng Tạ Minh Châu tạo ra.

Giữa năm 2024, do gặp khó khăn về kinh tế nên Châu nảy sinh ý định câu kết với người quen, hướng dẫn họ mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ như AIA, Daiychilife; Manulife; Chubblife; FWD; Sunlife… với các gói giá trị cao để chiếm đoạt tiền chi trả bảo hiểm. Khi mua xong, đợi hợp đồng có hiệu lực, Châu sẽ làm tiểu phẫu, tự tạo ra thương tích trên cơ thể người mua bảo hiểm.

Để thực hiện hành vi, Châu chuẩn bị và sử dụng từ 5-7 kim tiêm lấy thuốc (đường kính 3mm, dài 5cm); 1 búa sắt loại búa đinh (1 đầu tròn đóng đinh, 1 đầu có hình dạng sừng dê để nhổ đinh); 1 đến 2 ống thuốc gây mê do đối tượng Châu mua trên mạng; 1 và 2 bơm kim tiêm do Châu mua ở hiệu thuốc (để tiêm thuốc mê).

Chuẩn bị xong các dụng cụ, Châu gọi điện thoại, tin nhắn, hướng dẫn Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Thị Linh (những người đứng tên mua bảo hiểm) đến lán lợp lá cọ trong khu vực hồ câu do Châu thuê lại, để tiêm thuốc mê.

Các đối tượng trong vụ án.

Tại đây, Châu tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch tay phải của người mua bảo hiểm, sau khoảng 1 phút họ bị mê đi thì Châu sẽ dùng búa và kim tiêm đục, đâm vào vùng cơ thể đã thống nhất từ trước để tạo vết tổn thương trên xương cho nứt, vỡ (thường sẽ làm rạn nứt, vỡ vùng xương chậu, xương đùi…).

Khoảng 10-20 phút khi thuốc mê hết tác dụng, những bệnh nhân tỉnh lại, Châu hướng dẫn những người này tạo ra những vụ tai nạn tự nhiên để được hưởng bảo hiểm như: Bị điện giật ngã làm nạn nhân gãy xương chậu, đi suối ngã gãy chân... rồi nhờ người đưa đến Trung tâm Y tế, bệnh viện khám và điều trị lấy bệnh án.

Sau khi ra viện, họ làm thủ tục yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả. Nhận tiền bảo hiểm, Châu và các đối tượng chia nhau.

Trong vụ án, 2 bị can Nguyễn Thị Hoài Thu và Hoàng Văn Thắng là vợ chồng. Thu từng là nhân viên của một công ty bảo hiểm nhưng bị cắt hợp đồng do vi phạm, đã tham gia bàn bạc góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Còn Thắng cùng với cô ruột là Hoàng Thị Hồng Điệp (những người đứng tên mua bảo hiểm) được Châu tiêm thuốc mê rồi đục xương tạo xương bị gãy để hưởng lợi bất chính.

Đây là vụ đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gây rúng động dư luận khi một bác sĩ vô nhân tính, thủ đoạn gian xảo, có hành vi thực hiện man rợ tự gây mê, đục xương người để chiếm đoạt tiền chi trả bảo hiểm nhiều công ty với số tiền hơn 6 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty bảo hiểm Manulife là 3,45 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh.