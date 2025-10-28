Thủ đoạn tinh vi che giấu tội ác của nữ thực tập sinh nghi sát hại đồng hương người Việt tại Nhật

Theo thông tin từ cảnh sát Hiroshima, người bị bắt là Đinh Thị Hương (32 tuổi), sống tại quận Saeki, Hiroshima. Phương bị cáo buộc đã đột nhập vào căn hộ của chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi) - cũng là người Việt Nam - ở khu chung cư tại Nakahiro, quận Nishi, vào ngày 15/10. Nghi phạm bị cho là đã dùng vật cứng đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt nạn nhân, khiến chị Nga tử vong rồi lục soát đồ đạc trong nhà.

Cảnh sát cho biết camera an ninh bên trong căn hộ nạn nhân đã bị phá hỏng vào thời điểm xảy ra vụ án. Hiện vẫn chưa tiết lộ việc nghi phạm có thừa nhận hành vi hay không, với lý do “tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra”.

Chân dung nghi phạm. Ảnh: IRAW

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hương làm việc tại một công ty sản xuất thực phẩm ở Hiroshima từ năm 2022, đảm nhận vai trò hỗ trợ dây chuyền sản xuất. Đại diện nơi làm việc cho biết Hương có thái độ làm việc nghiêm túc, không có vấn đề đặc biệt. Tuy nhiên, vào sáng ngày xảy ra vụ án (15/10), nghi phạm đã gọi điện thông báo đi làm muộn vì lý do sức khỏe.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Hương từng vướng vào rắc rối tài chính và có khoản nợ chưa trả. Trong khi một số người dân sống gần hiện trường cho biết giữa Phương và chị Nga từng xảy ra mâu thuẫn trước đó.

Ảnh: IRAW

Đáng chú ý, vào đêm 30/5, nạn nhân Nga từng trình báo bị một phụ nữ lạ hành hung gần nhà, khiến chị bị thương nhẹ. Cảnh sát đã mở hồ sơ điều tra vụ việc này như một vụ cố ý gây thương tích, và hiện đang xem xét khả năng hai vụ có liên quan đến nhau.

Sau khi nghi phạm bị bắt vào tối 25/10, nhiều cư dân quanh khu vực bày tỏ sự nhẹ nhõm. Một người dân nói: “Chúng tôi đã rất lo lắng. Giờ thì có thể yên tâm phần nào.”

Trong khi đó, một lao động nước ngoài sống gần hiện trường lại chia sẻ: “Tôi lo người ta sẽ nhìn nhận tiêu cực hơn về người nước ngoài sau vụ này.”

Hiện, cảnh sát Hiroshima đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án, mối quan hệ giữa hai người phụ nữ, và kiểm tra xem có tài sản nào bị chiếm đoạt hay không.