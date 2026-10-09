Thủ đoạn sau hình thức livestream vé cào trúng thưởng

Đặc điểm chung của rất nhiều vụ lừa đảo là các đối tượng đều đưa ra những "món hời" mà ai nhìn vào cũng thấy mình được lợi rất nhiều, một vốn bốn lời.

Trong tin nhắn của người chơi và một tài khoản bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội mang tên "Thần tài may mắn", combo 199.000 đồng cho 34 vé. Có nhiều giá trị giải thưởng, tối đa là 1 triệu NDT, tức khoảng 3,6 tỷ đồng. Người chơi đã được báo là trúng thật, không được 3,6 tỷ, nhưng được hơn 1,1 tỷ. Nhưng miếng phomai miễn phí chỉ có trong chiếc bẫy chuột. Để nhận số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, người chơi được yêu cầu làm "nhiều bước tiếp theo".

Gói vé lúc đầu được mời đặt cọc là 199.000 đồng. Đến khi báo trúng giải, bên bán nhắn: combo là 6.199.000 đồng, tức là còn thiếu 6 triệu đồng, phải nộp đủ để hoàn thiện hồ sơ trả thưởng. Người chơi đã cố gắng đi vay mượn để nộp 6 triệu đồng. Tiếp theo là "phí chuyển đổi tiền tệ", được quy đổi ra hơn 22 triệu đồng. Đến lúc này, người chơi nhận ra: mình đã sập bẫy.

Đại úy Lê Tuấn Anh - Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Đây là một nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia. Người dân luôn luôn phải có sự cảnh giác đề phòng, vì không phải tự dưng chúng ta nhận được một khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy".

Trong những đường dây lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia, sẽ có những mắt xích phối hợp nhịp nhàng với nhau. Sau khi người chơi nộp tiền để được nhận thưởng, sẽ có người nhận tiền và chuyển qua rất nhiều tài khoản khác nhau nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Việc này cũng khiến cho người bị lừa rất khó lòng lấy lại được tiền của mình.

Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.

Bị can Trần Trịnh Anh Tuấn khai: "Tôi được người quen rủ sang làm ở Campuchia về đổi tiền. Người ta nói tôi tạo nhiều tài khoản để sang làm. Đến cửa khẩu Mộc Bài, có hai người Trung Quốc đón tôi vào khu tự trị".

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, các đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Ngọc khai: "Họ dùng tài khoản của tôi để gửi cho bên nào đó. Khi thao tác chuyển tiền từ tài khoản của tôi, lúc đó tôi sẽ quét mặt sinh trắc học để chuyển tiền theo tài khoản họ yêu cầu".

Người trong đường dây sập bẫy "việc nhẹ lương cao", còn người chơi cũng dính "bẫy" vé cào trúng thưởng. Đặc điểm chung của rất nhiều vụ lừa đảo là các đối tượng đều đưa ra những "món hời" mà ai nhìn vào cũng thấy mình được lợi rất nhiều, một vốn bốn lời.

Trong vụ việc vé cào trúng thưởng, tiền thưởng luôn ở thì tương lai, còn tiền phải nộp luôn được yêu cầu chuyển ngay lập tức. Khi một thông báo trúng thưởng liên tục dẫn đến những khoản phải đóng thêm, hãy dừng lại trước lần chuyển khoản tiếp theo.