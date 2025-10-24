Thủ đoạn phạm pháp của chồng "nữ diễn viên phim giờ vàng" vừa bị bắt

Showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đang chấn động với vụ bắt giữ 5 ngôi sao Tu Kiệt Giai, Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ, Tạ Khôn Đạt, Tiểu Kiệt với cáo buộc “làm giả tài liệu” và “trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Trong số những ngôi sao này, Tạ Khôn Đạt - chồng của nữ diễn viên phim giờ vàng Kha Giai Yến đặc biệt gây chú ý vì không ở Đài Loan (Trung Quốc) vào thời điểm bắt giữ. Được biết nam diễn viên này đang ở Canada để quay chương trình.

Đến sáng ngày 22/10, chồng nữ diễn viên giờ vàng đã hạ cánh ở sân bay Đào Viên và được cảnh sát áp giải tại chỗ. Tạ Khôn Đạt phẫu thuật tràn khí màng phổi năm 2005 và nghĩ mình sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên sau khi hồi phục, Tạ Khôn Đạt đã đủ điều kiện sức khỏe đi nghĩa vụ trở lại. Thông qua 1 người bạn, diễn viên này liên hệ với nghi phạm họ Trần, làm giả hồ sơ bệnh án tăng huyết áp với mức phí 200.000-300.000 Đài tệ (171-257 triệu đồng) và thành công trốn nghĩa vụ quân sự.

Tạ Khôn Đạt bị cảnh sát áp giải tại sân bay Đào Viên sáng ngày 22/10

Từ đây, hàng loạt những dấu hiệu bất thường vạch trần ngôi sao này cũng được chỉ ra. Tạ Khôn Đạt có hồ sơ sức khỏe yếu nhưng lại tham gia chương trình tạp kỹ vận động Mr. Player. Tại đây, ông xã Kha Giai Yến thực hiện nhiều thử thách thể lực, thể hiện năng lực vượt trội khi chiến thắng nhiều lần. Thậm chí Tạ Khôn Đạt còn thực hiện nhảy cao squat đến 16 lần mà không hề đỏ mặt hay thở hổn hển. Anh có thân hình cơ bắp khỏe mạnh, cũng biểu diễn rất sung trong những màn trình diễn với nhóm Energy. Vì vậy, thật khó để tin Tạ Khôn Đạt là người yếu đến mức không thực hiện được nghĩa vụ quân sự.

Chương trình Mr. Player cũng lên tiếng về vị trị của Tạ Khôn Đạt. Nhà sản xuất tuyên bố: "Chúng tôi đang hợp tác với cơ quan công tố và cảnh sát điều tra. Việc chúng tôi có tiếp tục ghi hình Tạ Khôn Đạt hay không sẽ tùy thuộc vào kết quả điều tra". Họ cũng hứa sẽ không làm khán giả thất vọng trong tương lai.

Chồng Kha Giai Yến là thành viên chương trình tạp kỹ vận động

Anh giành chiến thắng nhiều thử thách

Anh cũng có vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh

Từ tháng 3 năm nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã mở chiến dịch điều tra, xử lý trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz. Tính đến tháng 6 năm nay, đã có 24 người nổi tiếng bị truy tố với tội danh vi phạm Quy định về phòng ngừa cản trợ nghĩa vụ quân sự và Bộ luật hình sự có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, yêu cầu công chức ghi sai thông tin và lập hồ sơ gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định, nam giới Đài Loan (Trung Quốc) từ 18 tới 40 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân.

Tạ Khôn Đạt sinh năm 1982, kết hôn với Kha Giai Yến năm 2017. Cặp đôi được mệnh danh là cặp "kim đồng ngọc nữ" của màn ảnh xứ Đài với hơn 12 năm đồng hành cùng nhau. Nhưng giờ đây, danh tiếng cặp đôi vàng đang bị lung lay bởi ồn ào trốn nghĩa vụ quân sự của Tạ Khôn Đạt.

Kha Gia Yến sinh năm 1985, là nữ diễn viên thành công ở cả điện ảnh lẫn truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating phim giờ vàng", với các tác phẩm vừa gây tiếng vang, vừa đạt tỷ suất người xem kỷ lục như Muốn Gặp Anh (đóng với Hứa Quang Hán), Gái Văn Phòng, Hãy Nói Anh Yêu Em... Kha Gia Yến từng 2 lần lên ngôi Ảnh hậu Kim Chung với tác phẩm Phải Lấy Người Như Em và Muốn Gặp Anh bản điện ảnh.