Thủ đoạn mới khiến hơn 600 người già mắc bẫy, mất trắng tổng cộng 129 tỷ đồng

Một nhà hàng đặc biệt chỉ phục vụ người cao tuổi xuất hiện ở Hàng Châu (Trung Quốc), cung cấp bữa ăn miễn phí và từ chối phục vụ khách trẻ. Ban đầu, mọi thứ có vẻ ấm áp và chân thành, nhưng sau khi một số nhân viên kỹ thuật và quản lý phát hiện bất thường, một vụ lừa đảo tinh vi mới được phanh phui.

Bà Chúc, một người cao tuổi, nghe bạn bè kể về nhà hàng này và quyết định thử. Bước vào không gian đầy hơi nóng từ nồi lẩu, thưởng thức từng miếng thịt bò thơm ngon, chị cảm thấy được chăm sóc tận tình bởi các nhân viên - những người luôn quan tâm chu đáo.

Sau bữa lẩu, các nhân viên giới thiệu một dự án đầu tư đặc biệt: “nhận nuôi bò”. Chỉ với 10.000 NDT (khoảng gần 37 triệu đồng), khách hàng có thể nhận nuôi một con bò và hưởng lãi suất tới 50% mỗi năm. Nếu đầu tư 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) còn được miễn phí tham quan trang trại bò tại Nội Mông. Bà Chúc ban đầu bỏ 50.000 NDT vào (khoảng 184 triệu đồng), nhận được lãi đúng hẹn và còn được tham quan “bò của mình” tại Nội Mông, vì thế quyết định nâng mức đầu tư lên 100.000 NDT.

Câu chuyện tương tự xảy ra với chị Lữ, người cũng nhiều lần đến ăn lẩu miễn phí. Bị chiếm cảm tình bởi sự quan tâm của các nhân viên và không muốn từ chối bạn bè, chị đầu tư từ 10.000 NDT, cuối cùng lên tới 130.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng).

Chỉ sau sáu tháng, nhà hàng bất ngờ đóng cửa, nhân viên và công ty biến mất. Cảnh sát điều tra phát hiện: trang trại bò Nội Mông hoàn toàn giả, những con bò chỉ được thuê làm đạo cụ. Tất cả đều là chiêu lừa dùng lòng tin và tình cảm để dụ dỗ người cao tuổi.

Vụ việc đã lừa hơn 600 người cao tuổi, tổng số tiền lên tới 42 triệu NDT (tương đương khoảng 155 tỷ VNĐ). Mặc dù trước đó họ đã trả 7 triệu NDT lãi suất để tạo niềm tin (khoảng 25 tỷ VNĐ), số tiền thực tế bị chiếm là 35 triệu NDT (khoảng 129 tỷ VNĐ). Nhờ nỗ lực của cảnh sát, gần 90% số tiền đã được thu hồi.

Những chiêu trò nhắm vào người cao tuổi

Vụ lừa đảo ở Hàng Châu chỉ là một trong nhiều trường hợp gần đây. Theo cảnh sát, có ba kiểu lừa phổ biến nhắm vào người cao tuổi:

Lừa đầu tư tài chính: Giả danh dự án “lợi nhuận cao, an toàn”, dụ người già chuyển tiền vào tài khoản lạ. Ví dụ, tại Thái Sơn, một cụ ông suýt chuyển 150.000 NDT vào “tài khoản đầu tư hưu trí” giả. Lừa sức khỏe: Bán “thần dược” hay thực phẩm chức năng không có tác dụng, hoặc lừa đảo dịch vụ bảo hiểm, y tế. Lừa tình cảm: Giả danh người thân, bạn bè, hoặc mối quan hệ tình cảm để chiếm lòng tin và tiền bạc. Vụ lẩu Hàng Châu thuộc loại này: những người già cần cảm giác được quan tâm, nên dễ sa vào bẫy.

Tại sao người cao tuổi dễ sập bẫy?

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người có tích lũy nhưng nguồn thu hạn chế. Họ muốn tiền “tăng trưởng” và đồng thời thiếu sự quan tâm, trò chuyện thường ngày. Đây chính là điểm yếu để kẻ lừa đảo khai thác.

Các chiêu trò cũng ngày càng tinh vi. Thay vì lừa một lần rồi bỏ chạy, nhóm lừa đảo dùng chiến thuật từng bước: tặng quà, chăm sóc, trả lãi đúng hạn, dẫn đi tham quan thực địa, rồi tạo áp lực “hạn mức có hạn” để người già đầu tư thêm. Nhờ đó, họ tạo được chuỗi niềm tin khiến nạn nhân không nghi ngờ, và càng sa lưới càng sâu.

Những vụ lừa đảo kiểu “miễn phí, lợi nhuận cao” không chỉ là câu chuyện cá biệt. Người cao tuổi và gia đình cần cảnh giác với mọi lời hứa hẹn lợi nhuận cao, quà tặng hấp dẫn hay sự quan tâm quá mức từ người lạ.

