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Thủ đoạn lừa đảo mới trên Zalo, Facebook mà người dân cần biết rõ

Khả Văn
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Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới trên không gian mạng, đặc biệt qua ứng dụng Zalo và Facebook.

Ngày 15/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Minh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại Hưng Yên) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phương thức hoạt động của đối tượng này được đánh giá là vô cùng tinh vi và bài bản. Tuấn đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội mang tên "Tổng Kho Vật Tư" trên nền tảng Facebook và "Cung Cấp Vật Tư Giá Gốc" trên Zalo. Thay vì đăng bán hàng ảo như các chiêu trò cũ, đối tượng chủ động nằm vùng trong các hội nhóm mua bán vật liệu xây dựng để săn lùng khách hàng.

Khi tìm thấy người có nhu cầu, Tuấn liền tiếp cận và tự xưng là đơn vị cung cấp hàng với giá gốc ưu đãi. Điểm mấu chốt khiến nhiều người mắc bẫy là đối tượng không hề sở hữu hàng hóa nhưng lại trực tiếp liên hệ với các kho bãi, đại lý vật liệu xây dựng có thật để đặt hàng. Sau đó, Tuấn lấy chính những thông tin xác thực từ kho hàng thật này gửi cho người mua nhằm tạo dựng vỏ bọc uy tín hoàn hảo.

Một trong những trường hợp điển hình sập bẫy thủ đoạn này là chị T.T.H. khi tham gia giao dịch vào ngày 10/6 vừa qua. Sau khi chị H. đăng tải thông tin cần mua sàn bê tông siêu nhẹ trên Facebook, Tuấn ngay lập tức liên hệ, báo giá và giới thiệu quy trình làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Để nạn nhân không mảy may nghi ngờ, đối tượng cung cấp địa chỉ kho hàng chính xác, hướng dẫn chị tự thuê xe đến tận nơi để nhận hàng. Thậm chí, Tuấn còn gửi hình ảnh thực tế cảnh công nhân đang bốc xếp vật tư lên xe tải cho chị H. xem.

Thấy mọi việc diễn ra tại kho hàng thật, chị H. đã hoàn toàn tin tưởng và tiến hành chuyển khoản 17,65 triệu đồng thanh toán tiền hàng theo yêu cầu của Tuấn. Ngay khi tiền vừa vào tài khoản, đối tượng lập tức cắt đứt mọi liên lạc. Lúc này, nạn nhân liên hệ trực tiếp với phía kho hàng thì mới ngã ngửa phát hiện ra đơn vị này chưa hề nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào, do đó họ kiên quyết không cho xe xuất bến.

Trước sự biến tướng manh động của tội phạm mạng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi thực hiện các giao dịch mua bán qua mạng xã hội. Người tiêu dùng tuyệt đối không vội vã chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh được danh tính chính xác của người bán cũng như độ tin cậy của đơn vị cung cấp.

Đối với những giao dịch mua bán có giá trị lớn, các bên cần thiết lập hợp đồng rõ ràng, yêu cầu xuất trình đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp lệ trước khi tiến hành thanh toán. Trong trường hợp không may phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bản thân đang bị lừa đảo, người dân cần thu thập toàn bộ lịch sử trò chuyện, sao kê giao dịch và đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, qua đó giúp lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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