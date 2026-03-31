Thủ đoạn lừa đảo mới nhắm đến người mua hàng online trên Shopee, Lazada

Khả Văn |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân về việc nhiều đối tượng tội phạm đang lợi dụng sự cả tin và nhu cầu cấp thiết của người dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vô cùng tinh vi.

Trong quá trình mua sắm trực tuyến, không ít người dùng gặp phải tình trạng tài khoản đột ngột bị khóa do hệ thống tự động của sàn phát hiện các dấu hiệu vi phạm như gian lận đơn hàng, vi phạm chính sách hoặc lỗi đăng nhập. Tâm lý chung của hầu hết nạn nhân lúc này là vô cùng hoang mang và nôn nóng muốn lấy lại tài khoản ngay lập tức để tiếp tục theo dõi lộ trình đơn hàng hoặc thanh toán các khoản dư nợ. Đánh trúng vào điểm yếu tâm lý này, các đối tượng lừa đảo thường xuyên "nằm vùng" trên các hội nhóm mạng xã hội, chủ động nhắn tin tiếp cận những người vừa đăng bài nhờ gỡ lỗi tài khoản Shopee, Lazada để bắt đầu giăng bẫy.

Ngay khi lấy được lòng tin của nạn nhân, kẻ gian sẽ vào vai nhân viên hỗ trợ dịch vụ và bắt đầu chuỗi hành vi lừa đảo. Chúng viện lý do cần khai báo hệ thống để yêu cầu người dùng cung cấp hàng loạt thông tin bảo mật tối quan trọng như số Căn cước công dân, số điện thoại, email liên kết, mã OTP và thậm chí là cả mật khẩu mạng xã hội. Thêm vào đó, nhiều đối tượng còn trắng trợn yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trước một số tiền gọi là phí đặt cọc dịch vụ.

Hình ảnh các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để tiến hành mở khóa tài khoản, sau đó chặn liên hệ (Ảnh: Trang TTĐT CA tỉnh Hưng Yên)

Nguy hiểm hơn, sau khi có được những dữ liệu ban đầu hoặc tiền cọc, chúng tiếp tục gửi các đường link dẫn đến trang web giả mạo, ép người dùng đăng nhập nhằm đánh cắp toàn quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng. Khi đã vét sạch tài sản hoặc nếu nạn nhân sinh nghi từ chối làm theo, kẻ gian sẽ ngay lập tức chặn mọi liên lạc và xóa sạch dấu vết cuộc trò chuyện.

Trước biến tướng phức tạp của thủ đoạn này, Công an tỉnh Hưng Yên đặc biệt nhấn mạnh người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hay mã xác thực OTP cho bất kỳ ai, kể cả những cá nhân tự xưng là nhân viên của sàn thương mại điện tử. Để giải quyết tình trạng khóa tài khoản, người dùng chỉ nên tuân thủ đúng quy trình khiếu nại chính thức trên ứng dụng hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng của từng nền tảng để được hỗ trợ. Việc kiên quyết nói không với các đường link lạ và không chuyển tiền cọc cho các dịch vụ trôi nổi trên mạng là lớp phòng vệ vững chắc nhất. Trong trường hợp phát hiện bản thân có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

