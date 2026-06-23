Thủ đoạn lừa đảo mới lừa sạch tiền trong tài khoản, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper hàng

Bằng cách giả danh nhân viên giao hàng và lợi dụng tâm lý vội vã của người tiêu dùng, các đối tượng này không chỉ lừa một số tiền nhỏ mà còn nhằm mục đích chiếm quyền điều khiển điện thoại để rút cạn tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, thay vì gọi điện hù dọa như trước đây, kẻ gian hiện nay tinh vi hơn khi đóng giả nhân viên giao hàng của các nền tảng thương mại điện tử phổ biến. Chúng sử dụng dữ liệu cá nhân rò rỉ mua được từ chợ đen để nắm rõ tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng.

Thời điểm vàng để chúng ra tay thường là vào giờ hành chính, khi mọi người đang bận rộn với công việc và không có mặt ở nhà. Lúc này, kẻ gian sẽ gọi điện thông báo giao đơn hàng và yêu cầu chuyển khoản trước để gửi lại tại quầy bảo vệ hoặc nhờ người thân nhận giúp. Ngay khi nạn nhân thực hiện thao tác chuyển tiền, chúng lập tức giăng bẫy bằng cách thông báo giao dịch bị lỗi, sai cú pháp hoặc tiền chưa vào hệ thống.

Ảnh minh họa

Để gia tăng áp lực, đối tượng lừa đảo đe dọa rằng tài khoản của nạn nhân sẽ bị trừ tiền định kỳ hoặc đơn hàng sẽ bị treo vĩnh viễn nếu không xử lý ngay. Khi nạn nhân bắt đầu bối rối, chúng sẽ gửi một đường link giả mạo qua tin nhắn văn bản hoặc Zalo với lý do hỗ trợ xác minh hoặc hoàn tiền. Đây chính là mấu chốt của toàn bộ kịch bản lừa đảo.

Sự nguy hiểm lớn nhất không nằm ở số tiền mua hàng nhỏ lẻ, mà ẩn giấu đằng sau đường link lạ. Chỉ một cú nhấp chuột mất cảnh giác, thiết bị của bạn có thể ngay lập tức bị nhiễm mã độc.

Loại mã độc (malware) này cho phép kẻ gian âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa . Chúng có thể dễ dàng theo dõi mọi thao tác bàn phím, đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng, tự động đọc mã OTP và vét sạch tài khoản mà người dùng không hề hay biết.

Trước sự biến tướng khôn lường của tội phạm công nghệ cao, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và tự thiết lập hàng rào bảo vệ cho chính mình bằng cách tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản. Bạn tuyệt đối không nên chuyển khoản cho bất kỳ số điện thoại lạ nào xưng là nhân viên giao hàng khi chưa trực tiếp cầm và kiểm tra sản phẩm trên tay. Để đảm bảo an toàn, hãy luôn chủ động theo dõi hành trình đơn hàng thông qua các ứng dụng mua sắm chính thức.

Nguyên tắc sống còn trong thời đại số là không bao giờ nhấp vào các đường link lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc do người giao hàng gửi tới dưới mọi hình thức, bất kể lý do đưa ra là gì. Trong trường hợp lỡ nhấp vào link độc hại hoặc nhận thấy dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, việc cần làm ngay lập tức là khóa các tài khoản ngân hàng và nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, qua đó có phương án ngăn chặn và xử lý kịp thời.