Chiều 30/4, Công an TP.HCM tổ chức họp báo trao trả 1,1 tỷ đồng cho nạn nhân trong vụ cướp tài sản trên địa bàn Quận 12 và trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Đức Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Lê Văn Sĩ (SN 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1996, ngụ tỉnh Nam Định). Cả 03 đối tượng không có công ăn việc làm và là thành viên của fanpage Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”.

Ba đối tượng trong nhóm cướp tài sản. Ảnh: Báo CAND

Theo nội dung vụ việc, Tiến đăng status rủ người đi cướp tài sản tại các biệt thự khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... và kết nối được với Đỗ Văn Tuấn và Lê Văn Sĩ.

Để chuẩn bị cho hành vi của mình, Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống và chọn biệt thự nhà bà L. (phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời, mua 03 con dao thái lan, băng keo, bình xịt sơn đen, găng tay y tế để khống chế nạn nhân khi đột nhập.

Cả 3 thống nhất chọn đêm 29/4/2024 sẽ gây án, tuy nhiên sau đó Tuấn đổi ý không tham gia mà đi về nhà ở Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khuya ngày 29/4/2024, Tiến cùng Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà bà L., Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Do đã nắm tình hình và mật phục các đối tượng từ trước nên khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L. (bên trong có số tiền 1,1 tỷ đồng) đang treo cột cầu thang thì bị Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an Quận 12 ập vào bắt quả tang.

Công an TP.HCM cũng đã triệu tập Đỗ Văn Tuấn về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bà Trần Thị L. và số tiền được trao trả. Ảnh: CA TP.HCM

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và CATP về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an các quận, huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để xử lý các nhóm đối tượng.

Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, Thiếu tướng Mai Hoàng đã trao Thư khen của Giám đốc CATP và tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an Quận 12. Đồng chí Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng tham gia khám phá án. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ các đối tượng, trao trả tài sản cho nạn nhân và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho gia chủ.

Đây là nỗ lực của toàn thể CBCS trong an Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình đảm bảo bình yên cho người dân Thành phố cũng như lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước.

Qua vụ việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tham gia vào các hội nhóm xấu trên mạng xã hội để tránh bị rủ rê, lôi kéo. Bên cạnh đó, người dân nên trang bị hệ thống camera, hệ thống báo động... để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt các đối tượng trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp chẳng may bị trộm, cướp đột nhập vào nhà, người dân nên hết sức bình tĩnh để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, sau đó đến Công an trình báo sớm nhất có thể.