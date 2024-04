Công an Lâm Đồng: “Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động” là tin sai sự thật

Chiều 30/4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phản bác thông tin “Đà Lạt xảy ra biến lớn” đang lan truyền trên không gian mạng gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng), qua công tác đảm bảo an ninh mạng, đơn vị phát hiện hiện nay trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng " Đà Lạt xảy ra biến lớn", "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...", gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên không gian mạng. Ảnh: CA Lâm Đồng

Công an tỉnh khẳng định các thông tin nêu trên là sai sự thật, vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.