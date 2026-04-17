Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Nam Triệu, cùng đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, đóng tàu và sản xuất trang thiết bị phục vụ lực lượng công an. Xí nghiệp X30 (đặt tại TP.HCM) là đơn vị trực thuộc, đảm nhiệm sản xuất các sản phẩm cơ khí, nội thất chuyên dụng.

Quá trình điều tra cho thấy, để hợp thức hóa đầu vào cho các hợp đồng sản xuất, một số cá nhân tại doanh nghiệp đã ký hàng loạt hợp đồng mua bán vật tư với các công ty bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều hợp đồng trong số này chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Cụ thể, Lê Tiến Quý, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp 30 và Vũ Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phố Hoà Long đã ký 10 hợp đồng khống với 4 công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại Nam Thiên Ân; Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Tùng Lâm; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Gia Đạt; Công ty TNHH Thương mại Khoa Huân (đều đăng ký tại TP.HCM).

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, các doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; người đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật đều là những cá nhân bị mất căn cước công dân, không biết việc đứng tên và không phát sinh giao dịch thực tế. Cơ quan chức năng đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý dấu hiệu vi phạm liên quan.

Song song với đó, nhóm bị can thực hiện hành vi nâng khống giá trị vật tư, chi phí sản xuất; lập chứng từ hợp thức nhằm rút tiền từ nguồn vốn nhà nước. Phần chênh lệch được đưa ra ngoài sổ sách kế toán, hình thành “quỹ đen” để chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, các bị can còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái phép dưới hình thức hợp tác kinh doanh; đồng thời che giấu nhiều nguồn thu, không hạch toán đầy đủ, tiếp tục gây thất thoát tài sản. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt và gây thiệt hại trong vụ án là hơn 23,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Nam Triệu (giai đoạn 2021–2022), đồng thời từng là Giám đốc Xí nghiệp X30, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, đẩy tăng chi phí sản xuất, đồng thời bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30. Từ đó, tạo lập nguồn tiền chênh lệch để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,63 tỷ đồng; trong đó, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 18,19 tỷ đồng, còn lại là thiệt hại phát sinh.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Văn Hưng cấu thành các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 và khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Đối với Lê Tiến Quý, nguyên Giám đốc Xí nghiệp X30, bị xác định đã thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, trực tiếp tham gia thỏa thuận, nâng khống giá trị hợp đồng nhằm rút tiền chênh lệch, qua đó giúp sức cho Hưng chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 16,67 tỷ đồng. Hành vi của Quý bị truy cứu về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm.

Trong khi đó, Vũ Văn Thuận, Giám đốc Công ty Phố Hòa Long, bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho Lê Tiến Quý trong việc chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 14,37 tỷ đồng. Trong đó, việc nâng khống giá trị hợp đồng chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng và lập khống bảng lương người lao động để chiếm đoạt hơn 2,61 tỷ đồng. Thuận bị xác định phạm tội “Tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo Viện KSND Tối cao, đến nay các bị can và những người liên quan đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Vụ án đang được hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.