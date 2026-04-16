HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ

Hoàng Thanh |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ngày 16-4, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam ông Vũ Đức Dân (SN 1980, trú tại tổ 5, xã Phú Thiện; Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Bắt tạm giam trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ tại gia Lai năm 2026 - Ảnh 1.

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều tra một số sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm.

Trong đó, ông Vũ Đức Dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách hơn 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Vũ Đức Dân về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Được biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Hiện đơn vị này có chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên diện tích gần 18.000 ha thuộc địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc này, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại