Thủ đô Praha, CH Czech cấm dịch vụ thuê xe scooter điện

(Ảnh: Living Prague)

Chính quyền thành phố Praha cho rằng loại phương tiện này gây lộn xộn và mất an toàn trên đường phố.

Quyết định được đưa ra sau hàng loạt khiếu nại của người dân về tình trạng xe scooter chạy trên vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi bộ và cản trở giao thông. Số liệu của thành phố cho thấy tỷ lệ tai nạn liên quan đến scooter điện cao hơn đáng kể so với xe đạp.

Năm 2024, ở Praha đã xảy ra 47 vụ tai nạn mà xe scooter điện đóng vai trò chính, trong khi xe đạp chỉ liên quan tới 2 vụ. Các vụ tai nạn này gây ra 7 thương tích nặng, 30 thương tích nhẹ và 1 trường hợp tử vong.

Thành phố Praha dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ cho thuê xe đạp, hướng tới mô hình giao thông bền vững và an toàn hơn trong bối cảnh lượng khách du lịch ngày càng gia tăng.

Praha không phải là thành phố đầu tiên ở châu Âu siết chặt quản lý loại phương tiện này. Thủ đô Paris, Pháp và thành phố Madrid, Tây Ban Nha đã cấm hoàn toàn dịch vụ cho thuê, trong khi Italy yêu cầu người dùng đội mũ bảo hiểm và có bảo hiểm bắt buộc.

(Ảnh: Expats.cz)

Xe điện hai bánh (scooter) đã trở thành một hình ảnh thường thấy trên đường phố của các thành phố lớn trên khắp thế giới trong thời gian gần đây. Với tính chất nhỏ gọn, di chuyển êm ái ít gây tiếng động, xe scooter điện được ca ngợi là phương tiện di chuyển hiệu quả và bền vững cho mọi người.

Tuy nhiên, đây cũng được coi là một trong những phương tiện giao thông gây chia rẽ nhất thế giới hiện nay. Nguyên nhân là do người dân khiếu nại ngày càng nhiều về việc loại xe này đang gây hỗn loạn trên vỉa hè và đường phố.

Trước tình hình này, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã ban hành lệnh cấm xe scooter điện. Gần đây nhất, giới chức thành phố Melbourne, Australia đã quyết định một cách dứt khoát bằng cách cấm hoàn toàn việc cho thuê xe điện, sau hàng trăm khiếu nại và báo cáo về sự an toàn.

Thành phố Copenhagen (Đan Mạch) đã cấm xe scooter điện vào năm 2020, sau đó lại cho sử dụng vào năm 2021 nhưng với các quy định mới nghiêm ngặt.

Tại Tây ban Nha, chính quyền thành phố Barcelona đã cấm một phần xe scooter điện được hoạt động ở các khu vực lịch sử của thành phố kể từ năm 2016.

Ở London (Anh), xe scooter tư nhân vẫn bị cấm sử dụng trên đường phố công cộng, nhưng các thử nghiệm công khai đã được tiến hành với ba đơn vị khai thác kể từ giữa năm 2021.

Năm 2022, mối quan hệ của Rome với xe điện phải đối mặt với nhiều vấn đề, khi các quan chức thành phố buộc phải thực hiện các quy định mới để giảm tác động của chúng đối với người dân.