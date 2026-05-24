Thủ đô Kiev của Ukraine 'rung chuyển' vì cuộc tấn công quy mô lớn

Minh Hạnh
|

Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sáng sớm 24/5, ngay sau khi không quân nước này cảnh báo Nga có thể phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik.

Những tiếng nổ đã vang lên trên khắp Kiev ngay sau 1h sáng (giờ địa phương), khiến một số tòa nhà bị hư hại, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận.

Trước đó, ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine bằng tên lửa Oreshnik, trích dẫn thông tin tình báo từ Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Lực lượng Ukraine không tiết lộ Nga có sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công mới nhất hay không, và liệu tên lửa Oreshnik có bắn trúng mục tiêu nào hay không.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm trong cuộc tấn công của quân đội Nga. (Ảnh: Reuters)

Lời cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Putin ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị các phương án trả đũa Ukraine vì vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào ký túc xá sinh viên ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk.

Quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào một đơn vị chỉ huy máy bay không người lái của Nga.

