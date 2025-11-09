Thủ đô Ấn Độ chìm trong khói độc

Hơn 10 trạm quan trắc cho thấy chất lượng không khí tại thủ đô ở mức “nguy hại”, với các điểm nóng ô nhiễm gồm Burari, Anand Vihar, Aerocity và Bawana. Thành phố lân cận Gurugram vào lúc 7 giờ sáng cũng ghi nhận chỉ số AQI lên tới 899.

Theo Hệ thống cảnh báo sớm về chất lượng không khí của Delhi, chất lượng không khí sẽ duy trì ở mức “rất kém” đến “nghiêm trọng” trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 8-11. Cả vùng Delhi–NCR được đánh giá đang ở tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhất kể từ sau Lễ hội ánh sáng Diwali.

Dữ liệu từ Hệ thống Hỗ trợ quyết định (DSS) chỉ ra rằng, phương tiện giao thông tạo ra khoảng 16,8% lượng bụi mịn PM2.5, trong khi 44% đến từ các nguồn không xác định, cho thấy mức độ ô nhiễm vượt ngoài tầm kiểm soát. Ảnh vệ tinh ngày 5-11 ghi nhận có 94 vụ đốt rơm rạ tại bang Punjab, 13 vụ ở Haryana và 74 vụ ở Uttar Pradesh - được coi là nguyên nhân chính khiến tình trạng ô nhiễm đột ngột tăng cao.

Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ (CPCB) cảnh báo, nếu mức ô nhiễm tiếp tục duy trì, chính quyền thành phố có thể phải tạm dừng hoạt động xây dựng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và ban hành biện pháp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Người dân đã kêu gọi chính quyền đóng cửa trường học và văn phòng do khói bụi dày đặc bao phủ toàn thành phố.

Trước đó, các chuyên gia y tế cảnh báo cuộc khủng hoảng ô nhiễm hiện nay là một trong những đợt tồi tệ nhất trong thập kỷ qua, với nguy cơ gây ra những hậu quả lâu dài cho sức khỏe của hàng chục triệu người dân vùng thủ đô Ấn Độ. Tiến sĩ Gopi Chand Khilnani - bác sĩ chuyên khoa phổi cấp cao và là cựu Giám đốc Khoa Hô hấp tại Viện Khoa học Y khoa toàn Ấn Độ (AIIMS), khuyến cáo người dân nên rời thành phố trong 6 – 8 tuần nếu có điều kiện, đặc biệt đối với những người mắc bệnh phổi mãn tính, tim mạch hoặc người cao tuổi.