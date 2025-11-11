Của hồi môn ở Trung Quốc thường quý giá và đắt tiền , đặc biệt trong các gia đình có điều kiện, vì đây vừa là phương tiện thể hiện địa vị xã hội , vừa là biểu tượng văn hóa, phong tục lâu đời .

Và Trung Quốc xưa, trần bì (vỏ quýt khô) không chỉ là một vị thuốc Đông y mà còn được xem là món quà quý, tượng trưng cho sự may mắn và sung túc. Trong một số vùng, gia đình giàu có hoặc có địa vị xã hội còn dùng trần bì làm của hồi môn hoặc tặng lễ cho con dâu, con rể, với ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc, và thịnh vượng.

Nguyên nhân là vì trần bì không chỉ có giá trị kinh tế cao (vì phải phơi, bảo quản lâu) mà còn gắn liền với văn hóa tín ngưỡng và y học dân gian: người xưa tin rằng trần bì có tác dụng điều hòa khí huyết, hóa đờm, tăng cường sức khỏe.

Thế nhưng tại Việt Nam, loại báu vật này lại hay bị vứt bỏ.

Một trang tin của Mỹ gần đây tổng hợp 9 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên khi ăn trần bì:

- Giảm huyết áp và cholesterol

Trần bì và lớp xơ trắng bên trong chứa nhiều hesperidin, một loại flavonoid có khả năng hạ huyết áp và giảm cholesterol. Các chuyên gia dinh dưỡng Canada phát hiện, hợp chất polymethoxy flavones (PMFs) trong vỏ quýt có tác dụng giảm cholesterol tương đương với thuốc kê đơn.

- Chống dị ứng

Một số chất trong trần bì có thể ngăn histamine, chất gây ra các phản ứng dị ứng, tiết ra. Do đó, những người bị dị ứng có thể ăn vỏ quýt vừa phải để giảm hắt hơi, chảy mũi.

- Chống viêm

Các nghiên cứu dược lý cho thấy, vỏ quýt có khả năng chống viêm tương tự như thuốc indomethacin.

- Cải thiện sức khỏe răng miệng

Ăn vỏ quýt giúp làm trắng răng, giảm độ nhạy cảm của răng với nóng, lạnh, chua, ngọt và có thể dùng như một chất làm thơm miệng tự nhiên.

- Tăng cường hệ miễn dịch

Trần bì giàu vitamin C và vitamin A, giúp nâng cao hệ miễn dịch, giảm nguy cơ cảm lạnh, cúm và ho.

- Khả năng chống ung thư

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Sinh học Quốc tế cho thấy, PMFs trong vỏ quýt có thể ngăn ngừa ung thư. Chúng ức chế sự di chuyển và lan truyền của tế bào ung thư trong hệ tuần hoàn, đồng thời thúc đẩy quá trình apoptosis (tự hủy tế bào) của tế bào ung thư.

- Bảo vệ hệ hô hấp

Thực phẩm giàu beta-cryptoxanthin, trong đó có quýt và vỏ quýt, giúp giảm nguy cơ ung thư phổi. Nghiên cứu năm 2003 trên hơn 60.000 người trưởng thành ở Thượng Hải (Trung Quốc) cho thấy nhóm ăn nhiều thực phẩm giàu beta-cryptoxanthin giảm 27% nguy cơ ung thư phổi, hiệu quả này còn rõ rệt hơn với người hút thuốc.

- Cải thiện tiêu hóa

Vỏ quýt chứa nhiều chất xơ và polysaccharide không hòa tan, giúp thức ăn di chuyển trong ruột dễ dàng hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

- Hỗ trợ giảm cân

Trần bì ít calo nhưng giàu chất xơ, có thể cho vào sinh tố để giảm lượng calo nạp vào. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn kiểm soát cân nặng hoặc làm món ăn vặt lành mạnh.

