Sự việc xảy ra lúc gần 6 giờ sáng ngày 19/11 trên cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng).

Mới đây, nhiều người thót tim khi xem một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam tài xế kịp thời cứu một nam thanh niên có ý định nhảy cầu.

Theo đoạn clip từ camera hành trình ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên mặc quần áo màu đen, chạy một một đoạn trên cầu. Sau đó, người này bất ngờ bỏ dép, leo qua lan can cầu, định nhảy xuống sông. Rất may lúc này, nam tài xế đã kịp thời chạy tới, túm áo nam thanh niên, giữ chặt lại. Sau đó, nam tài xế hô hoán để tìm sự giúp đỡ của những người khác.

Rất nhanh, nhiều người dân đã có mặt kịp thời, hỗ trợ kéo nam thanh niên lên an toàn. Sự việc xảy ra vào khoảng gần 6 giờ sáng ngày 19/11/2026 trên cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng). Đoạn clip lan truyền trên mạng đã thu hút sự chú ý. Mọi người bày tỏ sự ngỡ ngàng khi theo dõi sự việc, tim đập chân run rồi thở phào khi nam thanh niên được cứu lên an toàn. Bên cạnh đó, ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dũng cảm, nhanh nhạy của nam tài xế.

Được biết, nam tài xế trong clip là anh Đồng Viết Phi Vũ (trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Nam thanh niên có ý định nhảy cầu chính là hành khách anh vừa chở.

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Vũ cho hay khoảng 5 giờ 40 phút ngày 19/11, anh nhận cuốc xe đón nam thanh niên nói trên từ khu vực Cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước. Trên đường đi, người này tâm sự quê ở Đồng Tháp và đang gặp chuyện buồn liên quan đến bạn bè, gia đình. Anh Vũ nghe vậy đã động viên nam thanh niên cố gắng vượt qua khó khăn.

Khi đến chân cầu Thuận Phước, nam thanh niên nói anh Vũ dừng xe để xuống. Người này nói không có tiền và xin gửi lại điện thoại để trả phí cuốc xe nhưng anh Vũ không nhận, bảo không có tiền thì thôi. Sau đó, nam thanh niên đi bộ lên cầu và nói lên cầu tập thể dục. Lúc này, anh Vũ vẫn chạy xe chậm theo sau vì linh tính có chuyện không lành. Anh cũng báo cho một bảo vệ gần đó và gọi điện báo công an.

Nam tài xế kể thêm, khi đến giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ dép, điện thoại, trèo qua lan can với ý định nhảy xuống sông. Anh lập tức dừng xe, mở cửa chạy đến và túm áo nam thanh niên, hô hoán thêm người đi đường hỗ trợ. Sau khi cứu được nam thanh niên, anh Vũ đã chở người này đến trụ sở Công an phường Hải Châu để liên hệ người thân đến đón.

Anh Vũ cho rằng, hành động của mình là điều mà bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng nên làm, không thể bỏ mặc người khác khi họ đang gặp khó khăn, nguy hiểm.

Trước đó vào cuối tháng 10 cũng xảy ra vụ việc một người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Rạch Miễu và được một nữ tài xế taxi cứu giúp kịp thời. Nữ tài xế này là chị Trần Thị Xuân Huế (35 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp).

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, chị Huế cho biết thời điểm xảy ra sự việc, chị vừa chở khách từ Đồng Tháp sang Vĩnh Long và đang trên đường trở về. Khi đi đến giữa cầu Rạch Miễu, chị phát hiện người phụ nữ bế một bé gái khoảng 2 tuổi, ngồi sát lan can cầu nên nghi ngờ người này có ý định ôm con nhảy cầu.

Nữ tài xế lập tức dừng xe, lao tới ôm 2 mẹ con. Theo lời chị Huế, lúc đó, 2 mẹ con người phụ nữ ngồi ôm nhau khóc nức nở. Chị đã hô hào mọi người dừng lại để cùng hỗ trợ, khuyên nhủ người mẹ bình tĩnh. Bước đầu, người phụ nữ cho biết vì buồn chuyện gia đình, liên quan đến vấn đề tiền bạc với chồng nên đã chở con gái đến cầu Rạch Miễu với ý định tự tử.

Được sự động viên, an ủi của chị Huế và mọi người, người phụ nữ đã dần ổn định tâm lý và đưa con lên xe trở về nhà.