HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thót tim cảnh rắn hổ mang chúa "khủng" hơn 3m vắt mình lên mái phòng tắm rình mồi, chủ nhà tá hoả gọi đội cứu hộ

Phạm Trang
|

Một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3,5 m bất ngờ xuất hiện trên mái phòng tắm của một gia đình ở huyện Kemiri, Purworejo, Indonesia, khiến chủ nhà hoảng hốt.

Sự việc xảy ra vào chiều 11/9 tại thôn Krajan 1, làng Kaliurip, huyện Kemiri, Purworejo. Ông Haryono (46 tuổi), chủ ngôi nhà, phát hiện con rắn khi đang làm việc quanh khu vực chuồng gà nằm liền với phòng tắm. Khi ngẩng lên, ông Haryono bất ngờ nhìn thấy một con rắn hổ mang chúa kích thước lớn đang cuộn mình trên mái phòng tắm.

Rắn hổ mang chúa "khủng" hơn 3m vắt mình lên mái phòng tắm - Ảnh 1.

Ảnh: Detik

"Phòng tắm không có trần nên có thể nhìn rõ con rắn đang nằm trong khe giữa tường và mái ngói", Iman Tjiptadi, Điều phối viên Exalos Indonesia khu vực Purworejo, cho biết với detikJateng ngày 11/9.

Nhận thấy đây là một con rắn độc có kích thước rất lớn, ông Haryono lập tức liên hệ với đội cứu hỏa tại Pos Kutoarjo. Tuy nhiên, do con rắn dài hơn 3 m và vị trí ẩn nấp khó tiếp cận, lực lượng cứu hỏa đã phối hợp với Iman Tjiptadi để hỗ trợ quá trình đưa con vật ra ngoài.

"Vì kích thước của nó đã hơn 3 m, khoảng 3,5 m nên lực lượng cứu hỏa đã gọi cho tôi để tới hiện trường", ông Iman nói "Quá trình đưa con rắn ra ngoài được chúng tôi thực hiện cùng đội cứu hỏa Pos Kutoarjo".

Theo Iman, con rắn nhiều khả năng tìm đến khu dân cư để săn mồi quanh khu vực chuồng gà của người dân. Sau khi được khống chế an toàn, con rắn không được thả ngay về tự nhiên mà được đưa đi phục vụ hoạt động giáo dục và huấn luyện.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ đưa con rắn đi. Dự kiến sáng mai, nó sẽ được sử dụng làm phương tiện thực hành trong khóa huấn luyện xử lý rắn cho Diễn đàn Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (FPRB) tại huyện Bagelen", Iman nói.

Nguồn: Detik Jateng

Lời khuyên cho tất cả các gia đình đang dùng nước giếng khoan
Tags

Rắn hổ mang chúa

Indonesia

Đội cứu hỏa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại