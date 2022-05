Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do các cháu nhỏ bất thình lình chạy ra đường đúng lúc xe cộ lao tới. Đoạn clip dưới đây ghi lại tình huống xảy ra vào 20h35' ngày 23/5 lại một lần nữa cảnh tỉnh các bậc phụ huynh khi có nhà ở ven đường lớn.

Thót tim cảnh em bé chạy tới đầu ô tô, cảnh báo gia đình mặt đường: Không có lần sau đâu!

Theo clip, tại ngôi nhà mặt tiền thông thoáng ngay sát đường lớn, một bé gái mặc váy hồng lon ton chạy ra đường, phía sau là một người phụ nữ mặc đồ đen chạy đuổi theo cháu bé. Đúng lúc người phụ nữ túm được tay cháu bé kéo ngược trở vào trong lề đường thì một chiếc xe ô tô lao tới.

Người phụ nữ có lẽ vì quá giật mình hoảng sợ nên sau khi bế bổng cháu bé lên tay liền tét mông trách mắng. Người xem clip thở phào nhẹ nhõm, mong không có lần sau như thế.

Hình ảnh cắt từ clip

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng. Ai nấy đều nhắc nhở nhau nếu nhà mặt đường lại có con nhỏ thì cần hết sức cẩn thận, không bao giờ được rời tay rời mắt khỏi con để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, cũng có người lên tiếng chê trách phản ứng của mẹ cháu bé sau khi cứu con thoát khỏi vụ tai nạn.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Sao không tự tát vào mặt mình mấy cái đi lại đánh con bé? Bố mẹ sai lại đổ lỗi lên con cái là sao?";

"Lỗi của mẹ mà lại đánh con? Nhiều ông bố bà mẹ cứ có cách hành xử như vậy bảo sao sau này con cái nó dễ dàng thỏa hiệp với bạo lực";

"Theo ý kiến của em, cũng là 1 người mẹ đang có con bé gần 3 tuổi nhà cũng mặt đường to: Thứ nhất, nhiều khi ông bà bố mẹ trông nhưng có thể có lí do gì đó mất vài giây lơ là không để ý bé là bé đã chạy khỏi tầm mắt, hoặc các bé chơi với nhau chạy đuổi nhau phi ra ngõ, ra đường. Thứ 2, phản xạ của mọi người khi thấy con mình chạy ra như thế cũng sẽ rất hoảng, lo thôi, vỗ mông bé như là cảnh cáo bé lần sau không được thế, chứ có gì là to tát đâu mọi người ơi";

"Bà mẹ ấy đánh con như 1 phản xạ vì quá sốc trong tình huống đó thôi, cũng thông cảm được. Quá may vì đã phản ứng kịp. Đánh con thì nên hạn chế tối đa và không đánh lần nào là hơn cả. Nhưng nhà gần đường và có con nhỏ thì không thể để tơ hơ thế được";

"Nhà con nhỏ ở mặt đường như này nên làm thêm cái rào, mọi người ra vào bất tiện một chút nhưng an toàn";

"Trẻ con là cứ khoá cổng, cửa lại. Mở toang ra như thế không thể đảm bảo các bé không phi ra đường được. Mấy giây thôi đã chạy mất tiêu rồi, trông trẻ con là công việc áp lực nhất trần đời";

"Các gia đình gần đường nên chú ý, luôn đóng cửa, chốt cửa phải làm cao hơn tầm với của trẻ. Luôn để mắt quan sát trẻ trong tầm mắt mình";

"Khi ra đường hoặc đứng trên vỉa hè, vào thang máy, đi thang cuốn, hay gần hồ nước và những nơi cảm thấy tiềm ẩn nguy hiểm... hãy nắm chặt cổ tay bé, đừng bao giờ để bé nắm tay mình để tránh những điều đáng tiếc".