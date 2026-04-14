Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ, ứng dụng VNeID do Bộ Công an xây dựng ngày càng khẳng định vai trò là công cụ số quan trọng, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, VNeID không ngừng được hoàn thiện, bổ sung nhiều tiện ích thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công dân.

Theo Công an TP Hải Phòng, một trong những tiện ích nổi bật, được nhiều người dân quan tâm hiện nay là tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Thông qua tiện ích này, người dân có thể chủ động tra cứu thông tin cá nhân mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.

Tiện ích tra cứu xuất nhập cảnh trên VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người dân có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh; theo dõi tình trạng hồ sơ liên quan; đối chiếu thông tin phục vụ nhu cầu đi lại, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xin thị thực (visa), khai báo tạm trú cho người nước ngoài… Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, toàn bộ thông tin được hiển thị rõ ràng, chính xác, minh bạch, giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Bên cạnh tính tiện lợi, ứng dụng VNeID còn được xây dựng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính bảo mật, an toàn và độ tin cậy cao. Mọi thông tin cá nhân của người dùng đều được quản lý, khai thác và lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ngăn ngừa nguy cơ lộ, lọt dữ liệu. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, VNeID phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người lớn tuổi hoặc người ít tiếp cận công nghệ.

Để sử dụng tiện ích tra cứu thông tin xuất nhập cảnh, người dân chỉ cần đăng ký và xác thực tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sau đó truy cập vào mục dịch vụ “Tra cứu xuất nhập cảnh”, điền thông tin theo hướng dẫn và gửi yêu cầu để xem kết quả. Việc sử dụng tiện ích hoàn toàn miễn phí, không phát sinh thủ tục phức tạp và có thể thực hiện bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu.

Chủ động tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên VNeID không chỉ giúp mỗi cá nhân chuẩn bị tốt hơn cho các chuyến đi mà còn góp phần xây dựng xã hội số, công dân số văn minh, hiện đại. Mỗi người dân sử dụng và khai thác hiệu quả ứng dụng VNeID chính là góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng﻿