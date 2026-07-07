Thông tin quan trọng về khai báo tạm trú, tất cả chủ nhà nghỉ, nhà trọ... cần nắm rõ

Các chủ cơ sở lưu trú hoặc hộ gia đình có người nước ngoài đến lưu trú cần thực hiện khai báo tạm trú theo quy định để tránh bị phạt.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, nhằm bảo đảm công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài lưu trú hợp pháp tại địa phương, Công an xã Mỹ Thiện thông báo, tuyên truyền về trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài như sau:

Đối tượng phải khai báo tạm trú

Người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay, nhà trọ, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc hộ gia đình có người nước ngoài đến lưu trú có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Các hình thức khai báo tạm trú

Người quản lý cơ sở lưu trú đăng ký trực tuyến bằng cách truy cập Trang thông tin khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại địa chỉ: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn và thực hiện đăng ký tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin của người nước ngoài theo hộ chiếu.

Trong trường hợp không thể thực hiện khai báo qua Internet, người khai báo đến trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú để nhận và nộp Phiếu khai báo tạm trú (Mẫu NA17).

Các bước khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Thời hạn khai báo

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến lưu trú.

Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa: trong thời hạn 24 giờ.

Mức xử phạt khi vi phạm về khai báo tạm trú

Theo Nghị định số 282 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, mức xử phạt đối với hành vi không khai báo, khai báo chậm hoặc khai báo sai thông tin tạm trú cho người nước ngoài được tăng mạnh.

Chủ cơ sở lưu trú là người bị xử phạt khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc khai báo tạm trú.

Ngoài ra, theo Nghị định 282, người nước ngoài sử dụng giấy tờ cư trú quá hạn có thể bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 40 triệu đồng; trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị trục xuất.