Thông tin quan trọng về cư trú đã có hiệu lực, tất cả người dân chú ý

Theo quy định mới sẽ không yêu cầu công dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc VNeID.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội ban hành Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (trong đó có Luật Cư trú); ngày 29/6/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 116/2026/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, các văn bản trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 với nhiều điểm mới, tiếp tục ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục hành chính cho công dân.

Luật Cư trú hiện nay cho phép người dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha, mẹ, người giám hộ mà không cần sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó.

Đối với người chưa thành niên, Luật cho phép có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha hoặc mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Quy định này đảm bảo việc đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được thuận tiện, không nhất thiết phải có cả cha và mẹ cùng đồng ý khi thay đổi thông tin cư trú.

Cụ thể hóa chế định “ủy quyền” trong đăng ký cư trú

Khoản 4 Điều 3 Thông tư 116 quy định: “Trường hợp công dân không tự thực hiện thủ tục về cư trú thì được ủy quyền cho người khác thực hiện, trừ trường hợp người giám hộ, người đại diện thực hiện thủ tục cho người được giám hộ, người được đại diện thì không phải ủy quyền”.

Việc ủy quyền thực hiện theo các quy định của pháp luật về dân sự, đảm bảo quyền tự do cư trú được thực thi một cách linh hoạt, thuận tiện cho công dân.

Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VNeID để giảm thiểu giấy tờ

Khoản 5 Điều 3 Thông tư 116 quy định: “Nếu thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ, khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đó để giải quyết đăng ký cư trú”.

Đồng bộ với đó, Thông tư cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu công dân nộp, xuất trình xác nhận thông tin về cư trú nếu thông tin này đã khai thác được trên VNeID hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (khoản 5 Điều 16). Chỉ trong trường hợp hệ thống mạng gặp sự cố hoặc thông tin chưa đồng bộ, cơ quan đăng ký cư trú mới tiến hành kiểm tra, xác minh và khi đó công dân mới xuất trình bản gốc để lập biên bản (khoản 6 Điều 3).

Như vậy, theo thông tư mới, không yêu cầu công dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc VNeID.

Tự động hóa cập nhật thông tin hộ tịch

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 116 quy định: “Trường hợp công dân có sự thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì thông tin này được cập nhật, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin thay đổi về hộ tịch chưa được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cập nhật, điều chỉnh thông tin thay đổi về hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định”.

Lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền về Luật Cư trú cho người dân - Ảnh: VGP

Giảm thiểu giấy tờ trong thực hiện đăng ký tạm trú

Khoản 8 Điều 6 Thông tư 116 quy định: “Công dân đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, khi được chủ sở hữu đồng ý và có mối quan hệ với chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú (vợ/chồng, con, cha/mẹ) thì không phải xuất trình, cung cấp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp” (việc lấy ý kiến đồng ý có thể thực hiện nhanh chóng trên ứng dụng VNeID).

Khoản 2 Điều 12 Thông tư bổ sung thêm đối tượng được đăng ký tạm trú thông qua tổ chức, bao gồm người ở “khu lán trại công trường xây dựng, nông trường, nông trại, đồn điền” và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập danh sách người tạm trú kèm hồ sơ để gửi cơ quan đăng ký cư trú.

Khoản 3 Điều 12 Thông tư quy định trách nhiệm cho người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ phải thông báo cho cơ quan Công an để xóa đăng ký tạm trú khi việc cho thuê, mượn, ở nhờ chấm dứt.

Các biểu mẫu đăng ký cư trú mới

Thông tư 116 đã quy định và ban hành trực tiếp 16 biểu mẫu (Từ CT01 đến CT16), trong đó các biểu mẫu CT01, CT02, CT03, CT04 được kết xuất trực tiếp từ thông tin công dân kê khai khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, công dân không cần kê khai lại các biểu mẫu này. Dữ liệu phát sinh từ biểu mẫu điện tử chính là căn cứ để tiếp nhận, xử lý hồ sơ và đánh giá chất lượng phục vụ của Công an cấp xã.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về cư trú, công dân gặp vướng mắc hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Công an xã, phường gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Hưng Yên để được giải đáp.

Bên cạnh đó, thay đổi một số quy định trong “Xác nhận thông tin về cư trú” (Mẫu CT07). Điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 116 bổ sung quy định về việc cấp Xác nhận thông tin về cư trú (CT07): “Trường hợp cá nhân đề nghị thì không cần chủ hộ đồng ý. Công dân đó vẫn được cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến hộ gia đình trong giai đoạn họ là thành viên của hộ”.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên