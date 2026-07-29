Chính sách an sinh cho mọi người: 6 điều cần nhớ về đăng ký lưu trú đêm

Tất cả người dân chú ý ghi nhớ 6 điều về đăng ký lưu trú từ ngày 1/7/2026.

Kể từ ngày 01/7/2026, Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự chính thức có hiệu lực. Trong đó, luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Luật Cư trú năm 2020 về trách nhiệm thông báo lưu trú.

Một số điều cần nhớ về lưu trú từ ngày 1/7/2026:

1. Khi nào phải thông báo lưu trú?

Khi có người thân, bạn bè, khách hoặc người khác đến ở lại qua đêm.

2. Ai có trách nhiệm thông báo?

- Thành viên hộ gia đình (chủ hộ hoặc người trong hộ gia đình) thực hiện thông báo lưu trú.

- Trường hợp chủ nhà và các thành viên hộ gia đình đều không có mặt tại nơi cư trú thì người đến lưu trú có trách nhiệm thực hiện thông báo.

3. Thời hạn thông báo

- Thông báo trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú.

- Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì thực hiện thông báo trước 08 giờ sáng ngày hôm sau.

4. Cách thức khai báo

- Thông báo trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc cơ quan đăng ký cư trú.

- Thông báo trực tuyến trên ứng dụng VNeID.

Lực lượng chức năng hướng dẫn liên quan đến lưu trú, cư trú trên địa bàn phường Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh: Công an phường Hoàng Mai

5. Thông tin khai báo

- Họ và tên người lưu trú;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (đối với người nước ngoài);

- Lý do lưu trú;

- Thời gian lưu trú;

- Địa chỉ lưu trú.

6. Chế tài xử phạt

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi không thực hiện thông báo lưu trú theo quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân.



