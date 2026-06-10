Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có khuyến nghị quan trọng tới người dân khi thực hiện giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải phản ánh của gia đình ông Vũ Hà, khi các thành viên nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên chi trả bảo hiểm xã hội. Người này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.

Cụ thể, đối tượng này hướng dẫn gia đình ông truy cập website có dấu hiệu giả mạo: baohiemxahoivn.com. Sau đó, một người tên NVT kết bạn Zalo với ông Hà và tiếp tục hướng dẫn thực hiện các bước như: Cung cấp thông tin cá nhân (ngân hàng, số tài khoản); gửi mã QR bên cạnh có biểu tượng và chữ "Bảo hiểm xã hội"; yêu cầu vào ứng dụng ngân hàng, quét mã QR và thực hiện chuyển tiền (có yêu cầu che thông tin CCCD).

Khi ông Hà nghi ngờ và dừng lại, đối tượng gọi điện thúc giục làm tiếp. Sau đó, chúng còn yêu cầu xác nhận giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt với lý do số tiền lớn.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, ông Hà đã kịp thời dừng lại và chặn liên lạc. Đối tượng còn đe dọa nếu không làm theo sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của người thân trong gia đình.

Ông Hà nhận thấy đây là một hình thức lừa đảo mới, rất tinh vi, lợi dụng danh nghĩa cơ quan BHXH. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh và xử lý.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

BHXH Việt Nam cảm ơn ông Hà đã chủ động cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu giả mạo cơ quan BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đơn vị cho biết, qua nội dung phản ánh, đối tượng đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh nhân viên BHXH, liên hệ qua điện thoại và mạng xã hội, hướng dẫn truy cập website có dấu hiệu giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện các thao tác xác thực giao dịch.

Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, ảnh hưởng đến quyền lợi và tài sản của người dân.

BHXH Việt Nam cho biết, đơn vị ghi nhận thông tin của ông cung cấp và sẽ chuyển tới các đơn vị chức năng để phối hợp xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo hướng dẫn của các cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Cũng tại câu trả lời, BHXH Việt Nam cho biết, đơn vị không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Người dân khi có nhu cầu tra cứu, thực hiện các thủ tục về BHXH cần sử dụng các kênh thông tin chính thức của cơ quan BHXH và liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.