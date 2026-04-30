Thông tin quan trọng liên quan đến SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết

Ngày 29/4, thông tin tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 4/2026, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đã thông tin cụ thể về Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo ông Cương, Thông tư 08 về việc xác thực thông tin thuê bao di động có hai nội dung chính gồm: xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ.

Trong đó việc xác thực thông tin thuê bao là việc làm thường xuyên, định kỳ, trong thời gian dài, hướng tới mục tiêu khi người dân đi đăng ký thuê bao mới phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo các thông tin giấy tờ chính xác. Còn xác nhận chính chủ để đảm bảo thuê bao này vẫn đang sử dụng chính chủ.

Lưu ý việc xác thực lại thông tin thuê bao, xác nhận chính chủ chỉ áp dụng với các trường hợp thuê bao có thông tin chưa chính xác, được nhà mạng yêu cầu xác thực lại, như thuê bao đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số cần cập nhật sang căn cước công dân 12 số, thuê bao đang sử dụng chưa chính chủ…

Việt Nam đã có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động dựa trên 10 nhà mạng. Ông Cương nhấn mạnh vấn đề quản lý thuê bao hiện nay đang tập trung vào việc làm sạch dữ liệu, đảm bảo mỗi một số điện thoại được gắn với một giấy tờ, thông tin chính xác, được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại thông tư 08, với sự xuất hiện của VNeID, người dân có thể kiểm tra được tất cả các thuê bao mình đang đứng tên trên tất cả các nhà mạng và xác nhận hoặc từ chối sử dụng.

Theo Luật Viễn thông 2023, người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các số điện thoại mà mình đã giao kết. Việc xác nhận chính chủ giúp người dân tránh bị liên lụy trong các vụ việc điều tra nếu số điện thoại của họ bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Ông Cương cho biết thêm theo thống kê sơ bộ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, hiện đã có hơn 95 triệu thuê bao đã được đồng bộ lên hệ thống VNeID, gần 900.000 thuê bao đã được xác nhận không sử dụng chính chủ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận chính chủ. Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP

Tuy nhiên thời điểm này khi dữ liệu vẫn chưa được đưa lên đầy đủ và vẫn còn nhiều người chưa xác nhận trạng thái. Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ sẽ vẫn được triển khai tới 15/6 do đó thời điểm hiện tại chưa có con số thống kê chính xác.

Và việc tổng rà soát chính chủ này, như trong Thông tư 08, là điều khoản chuyển tiếp, hướng tới nhằm khắc phục một số tồn tại từ nhiều năm phát triển. Tinh thần là hỗ trợ người dân chuẩn hoá, bảo vệ quyền lợi chính chủ của thuê bao. Do đó sẽ được thiết kế để hỗ trợ tối đa người dân có thể xác nhận, cập nhật lại thông tin đảm bảo chính chủ.

Bộ KH&CN khuyến nghị người dân chủ động truy cập Ứng dụng VNeID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VNeID.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Với những người yếu thế, không có tài khoản VNeID, cơ quan chức năng đã có kế hoạch phối hợp với công an cấp xã và các nhà mạng để hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Mục tiêu là đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao.