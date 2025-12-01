Samsung vừa triển khai bản cập nhật bảo mật tháng 11 cho loạt thiết bị Galaxy, tập trung xử lý nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trong bối cảnh các cuộc tấn công nhắm vào thiết bị Android gia tăng mạnh thời gian gần đây.

Theo thống kê trước đó, hơn 1 tỉ thiết bị Android trên toàn cầu đã ngừng nhận bản vá bảo mật, khiến người dùng đối mặt nguy cơ cao bị tấn công mạng. Trong đợt cập nhật lần này, Samsung cho biết có tổng cộng 45 bản sửa lỗi dành cho hệ sinh thái Galaxy. Riêng dòng Galaxy S23 nhận 34 bản vá, chưa bao gồm 11 bản vá liên quan đến nền tảng Exynos.

Người dùng Samsung cần lưu ý thông tin mới nhất này. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, bộ ba Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra chỉ mới được cập nhật trên toàn cầu vào tuần trước, muộn hơn đáng kể so với lịch quen thuộc của dòng flagship. Đây là điều hiếm gặp, bởi các thiết bị cao cấp thường nằm trong nhóm được ưu tiên cập nhật sớm nhất.

Người dùng dòng S25 đồng thời được hưởng lợi từ quy trình cập nhật liền mạch, cho phép thiết bị cài đặt phần lớn dữ liệu trong nền, rút ngắn thời gian chờ và không yêu cầu tắt nguồn máy. Công nghệ này vốn phổ biến ở nhiều hãng khác nhưng chỉ mới được Samsung áp dụng gần đây.

Trong khi đó, hàng trăm triệu người dùng Galaxy đời cũ vẫn phải thực hiện quy trình cập nhật truyền thống: Tạm dừng sử dụng và khởi động lại thiết bị. Dù không phải bất tiện lớn, việc gián đoạn lặp lại mỗi tháng vẫn bị đánh giá là ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm.

Samsung lý giải tiến độ cập nhật tháng này chậm hơn do trùng thời điểm hãng hoàn thiện One UI 8 và chạy thử One UI 8.5. Cuối tháng 11, công ty đã đồng loạt phát hành nhiều bản cập nhật cho điện thoại, máy tính bảng và smartwatch dùng One UI Watch. Chương trình thử nghiệm One UI 8.5 dành cho dòng S25 dự kiến khởi động từ ngày 8-12.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật mới bằng cách truy cập Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Các chuyên gia nhận định duy trì cập nhật bảo mật đều đặn giúp thiết bị ổn định hơn, hạn chế nguy cơ khai thác lỗ hổng, kể cả khi máy không còn được nâng cấp lên phiên bản Android lớn. Đây cũng là lý do Samsung ưu tiên triển khai sớm bản vá tháng cho nhóm thiết bị phổ thông.