Thông tin này cho thấy Lexus GX sắp có bản hybrid: Công suất có thể tới 437hp, mạnh gần ngang Mercedes G 500 sắp về Việt Nam

Sự bùng nổ của các dòng sản phẩm Toyota trên nền tảng TNGA-F đã tạo ra một dải sản phẩm xe địa hình thực sự ấn tượng. Trong số đó, Lexus GX 550 được đánh giá là điểm sáng rực rỡ nhất trong đội hình nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng vượt địa hình mạnh mẽ và không gian nội thất sang trọng cùng các tính năng cao cấp.

Có vẻ như Lexus đang chuẩn bị làm cho danh mục tùy chọn của dòng GX trở nên hấp dẫn hơn nữa, khi những hồ sơ đăng ký gần đây tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho thấy một biến thể khác của mẫu xe 4x4 này sắp sửa tiến vào các phòng trưng bày.

Lexus GX sắp có bản hybrid. Ảnh: Caranddriver

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu do trang Carbuzz phát hiện liên quan cụ thể đến cái tên "GX 550h". Đơn đăng ký này còn khá mới, vừa được thực hiện vào ngày 16/3. Đối với những người am hiểu cách đặt tên của Lexus, chữ “h” là tín hiệu cho thấy thương hiệu hạng sang của Toyota đang sẵn sàng đưa một biến thể hybrid của dòng SUV này đến thị trường Mỹ. Dựa trên các dòng xe hybrid khác của hãng, chúng ta có thể phân tích thêm một vài chi tiết đáng chú ý.

Mẫu xe này mượn hệ truyền động V6 3.4L tăng áp kép từ các dòng xe lớn hơn như LX 600, sản sinh công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 479 lb-ft trên phiên bản GX. Khối động cơ V6 này vốn đã có phiên bản hybrid, sử dụng một mô-tơ điện đơn để nâng công suất lên 437 mã lực (riêng LX 700h đạt 457 mã lực) và mô-men xoắn 583 lb-ft.

Bản hybrid GX 550h có thể có sức mạnh tương tự LX 600h. Ảnh: ST

Nếu Lexus muốn cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ như Mercedes-Benz G-Class hay Land Rover Defender, việc ra mắt một phiên bản GX mạnh mẽ hơn là bước đi tất yếu. Nếu công suất tương tự LX 600, mẫu xe này sẽ cạnh tranh về sức mạnh với G 500 - SUV sắp về Việt Nam có công suất 449 mã lực. Tuy nhiên, một điểm khá lạ là mẫu LX lớn hơn đã thay đổi phần số trong tên gọi khi chuyển sang bản hybrid, trong khi GX dường như vẫn giữ nguyên con số 550 cho cấu hình này.

Bản hybrid mạnh hơn sẽ giúp GX tăng sức cạnh tranh G-Class hay Defender. Ảnh: Gearpatrol

Lexus cũng có khả năng khai thác hệ truyền động i-Force Max hybrid đang hiện diện trên các phiên bản cao cấp nhất của Tacoma, 4Runner và Land Cruiser nếu mục tiêu chính là tính hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ 4 xi-lanh này mang lại công suất ổn định ở mức 326 mã lực và mô-men xoắn 465 lb-ft khi có sự hỗ trợ của điện năng, mức thông số không quá chênh lệch so với động cơ V6.

Dù Lexus chọn hướng đi nào cho GX 550h, giới mộ điệu kỳ vọng các chi tiết cụ thể sẽ sớm được công bố. Việc hãng xe ưu tiên phương án động cơ V6 sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn, bởi khối động cơ này vận hành mượt mà và dễ chịu hơn so với bản 2.4L trong các tình huống lái xe hàng ngày. Bên cạnh đó, mức mô-men xoắn bổ sung dồi dào chắc chắn sẽ là lợi thế cực lớn khi vận hành trên những cung đường địa hình khắc nghiệt, nơi vốn là bản sắc của dòng xe này.