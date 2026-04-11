Yamaha Gear ra mắt Việt Nam: Giá từ hơn 30,4 triệu đồng, có smartkey, màn hình điện tử, động cơ hybrid cạnh tranh Vision

Sau khoảng 1 tuần được Yamaha Việt Nam hé lộ, mẫu xe tay ga Gear chính thức ra mắt khách hàng Việt ngày hôm nay (10/4). Xe được bán với 2 phiên bản bao gồm Tiêu chuẩn và Cao cấp, với giá lần lượt là 30,437 triệu và 34,364 triệu đồng.

Yamaha Gear mang thiết kế thể thao với các đường nét góc cạnh, tạo sự khác biệt với những mẫu xe 125 cc còn lại của hãng như Janus, FreeGo, Latte và Grande. Kích thước tổng thể của xe đạt mức 1680 x 685 x 1075 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cở sở 1280 mm. Xe có khối lượng 95-96 kg tùy phiên bản.

Phía trước đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED đặt cố định ở quây gió giống FreeGo. Đèn báo rẽ đặt bên dưới và sử dụng loại bóng halogen thông thường. Khác với dáng bề thế phía trước, khu vực phía sau của Yamaha Gear được tạo hình có phần gọn gàng hơn, tuy nhiên vẫn giữ được nét thể thao. Đèn hậu và đèn báo rẽ được gom thành một cụm và vuốt nhẹ lên phía trên.

Bên dưới yên xe cao 750 mm là khu vực hộc chứa đồ 17,4 lít và bình nhiên liệu 5,1 lít. Dù bình xăng đặt phía sau, không gian hộc chứa đồ của xe vẫn tạo cảm giác rộng rãi nhờ thiết kế mở rộng 2 bên.

Về sức mạnh, Yamaha trang bị Gear động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc, sản sinh công suất 6,2 kW tại 6500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4500 vòng/phút. Tại Việt Nam, Yamaha Gear là mẫu xe 125 cc thứ 2 trang bị động cơ hybrid, mẫu xe đầu tiên là Grande.

Các trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như hệ thống khóa thông minh, màn hình tốc độ điện tử, kết nối điện thoại Y-Connect,...

Xét về thiết kế, mẫu xe tay ga này cạnh tranh trực tiếp với Honda Vario 125 đang có giá bán từ 40,7 triệu đồng. Ngoài ra, Gear còn chịu sức ép từ một mẫu xe khác cùng nhà Vario là Air Blade 125 có giá từ 42,2 triệu đồng. Tuy nhiên, xét về giá bán, Yamaha Gear phù hợp để cạnh tranh Honda Vision có giá từ hơn 31,3 triệu đồng. Lợi thế của Gear đến phần nhiều từ giá bán.

