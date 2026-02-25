HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thông tin mới vụ xe ôm "chặt chém" khách Tây 1 triệu đồng cuốc xe 7km ở Hà Nội

Lam Giang (Tổng hợp) |

Danh tính người xe ôm đã được xác định là ông P.V.L. (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Liên quan đến sự việc nữ du khách người nước ngoài tố bị xe ôm "chặt chém" số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường 7km ở Hà Nội, theo nguồn tin trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người xe ôm trong sự việc, đó là ông P.V.L. (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, tại trụ sở Công an, ông L. khai nhận đã đón nữ du khách từ Bảo tàng Dân tộc học (Số 1 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô) về 66 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm).

Nữ du khách người Mỹ nhận lại tiền. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Trong quá trình di chuyển, ông L. chở du khách đến nhiều địa điểm ngoài yêu cầu của du khách như Lăng Bác, cafe đường tàu,... rồi mới đi về đến điểm cuối là số 66 Tràng Tiền. Sau đó, tài xế đã yêu cầu du khách thanh toán 1 triệu đồng. Nữ du khách đã trả đủ, đồng thời trình báo sự việc với Công an phường Hoàn Kiếm.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông làm nghề xe ôm xin lỗi, trả lại 1 triệu đồng cho nữ du khách và cam kết không tái phạm.

Ông L. (bên trái ảnh) đã tự ý chở du khách đến nhiều địa điểm ngoài yêu cầu rồi thu của khách 1 triệu đồng.

Về phía nữa du khách người Mỹ - bà Clarissa April, trả cho ông L. 200.000 đồng và nhận lại số tiền 800.000 đồng. Bà bày tỏ cảm ơn vì sự nhiệt tình giúp đỡ của Công an phường Hoàn Kiếm, đồng thời mong muốn các đơn vị tuyên truyền, nhắc nhở ông L. để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Công an phường Hoàn Kiếm hiện đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt ông L. về hành vi trên.

