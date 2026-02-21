Người đàn ông bị chém tử vong tối mùng 4 Tết ở Hà Nội: Ngỡ ngàng kẻ xuống tay

Tối 20/2, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cầm hung khí tấn công một người đàn ông đang nằm dưới đường. Mặc dù có nhiều người can ngăn và nạn nhân đã nằm gục nhưng đối tượng vẫn xuống tay tàn nhẫn. Được biết, sự việc xảy ra tại thôn Xa Mạc, xã Yên Lãng (thuộc huyện Mê Linh cũ) TP. Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo nguồn tin trên VTV Times, chỉ huy Công an xã Yên Lãng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào khoảng 20 giờ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ). Nạn nhân là người đàn ông sinh năm 1996 còn kẻ xuống tay sinh năm 2004. Sự việc khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong sau đó.

Báo Dân trí cho biết thêm, nghi phạm được xác định là người nhà của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng đã bị công an sở tại bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra.