Thông tin mới vụ xe Mercedes bị cào xước, bẻ gương, đập kính khi đỗ trước trung tâm tiếng Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã có kết quả giám định thiệt hại đối với chiếc xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội bị phá hoại khi đỗ bên đường vào tối 18-1.

Chiếc xe có nhiều vết cào xước. Ảnh: B.N.

Theo cảnh sát, chiếc Mercedes GLC200 của chị Đ.B.N. (36 tuổi) được xác định có nhiều vết xước xung quanh xe và buộc phải sơn sửa. Theo đó, phần ba-đờ-sốc phía trước bên phải có chi phí khắc phục 400.000 đồng; góc phía trên cánh cửa bên phải 300.000 đồng.

Khu vực cánh cửa bên phải có các vết xước với chi phí sửa chữa lần lượt 300.000 đồng đối với 1 vết xước và 400.000 đồng đối với 2 vết xước. Cánh cửa phía sau bên phải có chi phí sửa chữa 600.000 đồng.

Tại khu vực hông xe sau bên phải, chi phí xử lý là 300.000 đồng đối với 1 vết xước và 500.000 đồng đối với 3 vết xước. Cạnh phía sau nắp bình xăng có chi phí sửa chữa 200.000 đồng.

Mặt ngoài tai xe phía sau bên phải có chi phí 600.000 đồng. Đối với phần mặt ngoài ốp kim loại dưới kính xe phía sau, chi phí sửa chữa là 400.000 đồng đối với 1 vết xước và 700.000 đồng đối với 3 vết xước.

Công an xác định sửa chữa chiếc xe hết tổng hơn 56 triệu đồng. Ảnh: B.N.

Phần cạnh ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái được sơn bả với chi phí 600.000 đồng. Riêng mặt ngoài ốp nhựa bảo vệ cụm đèn phía trước phải thay mới, cơ quan điều tra xác định chi phí là 51 triệu đồng.

Tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.

Trong khi đó, đại lý Mercedes-Benz đưa ra phương án sửa chữa được tính theo từng mảng thân xe hoàn chỉnh, với giá sơn mỗi hạng mục dao động từ 1,3-1,6 triệu đồng/mảng, chưa kể các hạng mục thay thế như khung gương chiếu hậu được báo giá hơn 25 triệu đồng. Tổng chi phí được đại lý báo giá là 116,55 triệu đồng.

Trước đó, vào tối 18-1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang, Hà Nội. Trong khoảng từ 19 giờ 55 phút - 21 giờ 20 phút, chị đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng.

Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần. Sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng rồi cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân. Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe.

Sau đó, chị Đ.B.N. đã trình báo cơ quan công an để đề nghị làm rõ. Sau vụ việc vài ngày, nhóm người này đã đến nhà chị N. để xin lỗi, đề nghị bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.

