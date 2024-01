Thông tin mới vụ thượng úy vi phạm nồng độ cồn, lao thẳng xe vào CSGT

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự P.C.Đ. (42 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Xác nhận thông tin trên báo Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tài xế P.C.Đ. chính là người điều khiển ô tô bỏ chạy khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn - có cấp bậc thượng úy, công tác tại một đơn vị sửa chữa tàu thuyền của quân đội.

Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao ông Đ. cho lực lượng quốc phòng xử lý theo quy định.

Clip: Thượng úy thuộc Trạm sửa chữa tàu thuyền của Quân đội vi phạm nồng độ cồn, lao ôtô vào 3 CSGT

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 20h tối 21/1, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - An ninh trật tự, Công an TP Vinh (Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trong đó tập trung đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Lúc này, Đại úy Nguyễn Minh Thông (cán bộ của tổ công tác) tiến hành dừng xe ô tô Mazda đỏ mang BKS: 37K-270.92 do tài xế P.C.Đ. điều khiển để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông Đ. không chấp hành mà lái xe đi lùi sau đó bất ngờ quay đầu đi ngược chiều.

Lúc này, Đại úy Nguyễn Minh Thông cùng Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh và Thiếu tá Trần Ngọc Lợi (Tổ trưởng tổ công tác) đã tiếp cận xe ô tô, ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế vẫn không chấp hành.

Ông P. C. Đ. còn nhấn ga đâm thẳng vào Đại úy Trần Văn Hướng, Đại úy Lê Văn Phi và Thiếu tá Nguyễn Thọ Trường đến hỗ trợ nhưng may mắn 3 chiến sĩ CSGT kịp thời tránh được nên không bị thương.

Khi bị tổ công tác truy đuổi, ông Đ. vẫn lái xe chạy ngược chiều sau đó đi tắt qua vòng xuyến Phương Đông vào đường Trường Thi, di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường khác của TP Vinh.

Tổ công tác sau đó đã đuổi kịp khi ông Đ. điều khiển xe ô tô đến số 117 đường Chu Văn An. Tài xế Đ. đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở về Công an TP Vinh để làm việc.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan chức năng xác định tài xế Đ. vi phạm ở mức 0,399mg/l khí thở. Ông P.C.Đ. khai rằng vừa đi liên hoan ở nhà bạn và đang trên đường lái xe về nhà.