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Thông tin mới vụ thai phụ bị đánh ở cửa hàng hoa quả

Nguyễn Thắng
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Cơ quan Công an đã xác định được danh tính người đàn ông hành hung thai phụ tại cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh). Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đã rời địa phương, vào miền Nam.

Trước đó, tối 22/6, tại một cửa hàng hoa quả trên địa bàn phường Quế Võ ( tỉnh Bắc Ninh), một phụ nữ đang mang thai bất ngờ bị một người đàn ông lao tới tấn công. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy người đàn ông đã dùng tay đánh mạnh vào vùng đầu nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ chỉ kịp ôm đầu, kêu cứu trong trạng thái hoảng loạn. Đoạn clip sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người lên án hành vi bạo lực đối với phụ nữ, đặc biệt là một thai phụ.

Sáng 25/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong , lãnh đạo UBND phường Quế Võ cho biết ngay sau khi nắm được thông tin vụ người đàn ông hành hung phụ nữ mang thai xảy ra trên địa bàn, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Theo lãnh đạo địa phương, Cơ quan Công an đã xác định được danh tính người đàn ông có hành vi đánh người phụ nữ mang thai tại cửa hàng hoa quả. Đối tượng có hộ khẩu thường trú tại phường Quế Võ và đang sinh sống ở phường Phương Liễu.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, người này đã rời khỏi địa phương và di chuyển vào miền Nam. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, Công an phường Quế Võ đã vận động gia đình yêu cầu người đàn ông hành hung phụ nữ mang thai ở cửa hàng hoa quả nhanh chóng đến cơ quan Công an trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo UBND phường Quế Võ cho biết, nạn nhân là người địa phương và hiện đang mang thai khoảng 32 tuần. Tình trạng sức khỏe của thai phụ sau vụ việc đang được các cơ quan chức năng theo dõi, đồng thời vụ việc tiếp tục được xác minh để xử lý theo quy định.

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