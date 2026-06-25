Danh tính nam shipper kéo tóc, hành hung nữ khách hàng khi giao đồ ăn ở Hà Nội

Trong sáng 25/6, Công an phường Láng (Hà Nội) đã mời người này về trụ sở để làm việc.

Ngày hôm nay (25/6) mạng xã hội lan truyền thông tin cùng đoạn camera an ninh ghi vụ xô xát xảy ra tại vỉa hè trước số nhà 54 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Theo nội dung được chia sẻ, một nữ khách hàng đặt đồ ăn online và đã thanh toán trước.

Khi giao hàng, shipper đã gọi điện hai lần nhưng khách không nghe máy do không để ý điện thoại. Khoảng 3 phút sau, người phụ nữ gọi lại cho shipper. Gần 10 phút tiếp theo, người này xuống nhận hàng.

Khi gặp mặt, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại. Cũng theo chia sẻ, nam shipper đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với khách hàng, đồng thời hoàn tất đơn hàng trên hệ thống nhưng không giao đồ ăn cho khách. Khi người phụ nữ cho biết sẽ gọi tổng đài để khiếu nại, nam shipper đuổi theo, kéo tóc và hành hung khách hàng.

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, trong sáng cùng ngày Công an phường Láng, Hà Nội đã chủ động khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, làm rõ sự việc. Thông tin trên An ninh Thủ đô, lực lượng Công an phường đã rà soát, xác minh và xác định được shipper là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời người này về trụ sở để làm việc, cùng với đó, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh và mời người liên quan đến trụ sở để làm rõ.

N.H.Y làm việc tại cơ quan chức năng. (Nguồn ảnh: ANTĐ)

Được biết vụ ồn ào trên xảy ra vào trưa 23/6 tại vỉa hè trước số nhà 54 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), một số người có nghe thấy cuộc tranh cãi giữa shipper và nữ khách hàng.

Chia sẻ trên VietNamNet, anh Đ.T.V., một người dân trong khu vực, cho biết sau khi lời qua tiếng với, nữ khách hàng quay người bỏ đi thì nam shipper đã chạy tới kéo tóc và có hành vi hành hung. Trong khi đó, anh Đ.Đ.T. thông tin trên VietNamNet rằng khi thấy nhiều người vào can ngăn, shipper liền bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.