HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính đối tượng tấn công người phụ nữ mang thai ở Bắc Ninh: Không có mặt ở địa phương

Hương Trà (T/H)
|

Công an phường vận động gia đình yêu cầu người đàn ông nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện, nhưng người này vẫn chưa có mặt.

Ngày 23/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh xô xát xảy ra trong một cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h06 ngày 22/6.

Hình ảnh cho thấy, trong lúc xảy ra mâu thuẫn bên trong cửa hàng, một người đàn ông mặc áo đỏ đã liên tiếp tác động vào vùng đầu, mặt của người phụ nữ mang thai, mặc váy tối màu. Sau đó, người phụ nữ ôm đầu, cúi gập người.

Thâm chí, người đàn ông này giật một vật giống dao nhọn, trong tay một người phụ nữ đang gọt trái cây gần đó, tiếp tục uy hiếp nạn nhân. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H., đang mang thai và đã cận ngày sinh.

Sự việc được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin trên báo CAND, Thượng tá Nguyễn Văn Đáp, Trưởng Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Công an phường Quế Võ đã xác định danh tính người đàn ông hành hung phụ nữ mang thai trong cửa hàng hoa quả và mời lên làm việc.

Tuy nhiên, người này hiện không có mặt tại địa phương. Công an phường vận động gia đình yêu cầu người đàn ông nhanh chóng đến cơ quan Công an trình diện. Đến cuối giờ chiều ngày 24/6, người đàn ông vẫn chưa có mặt.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, người thân của nạn nhân cho hay sau vụ việc, chị H. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai và đau bụng, phải nhập viện điều trị. Gia đình cho biết vụ việc khiến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thai phụ đang ở giai đoạn rất nhạy cảm của thai kỳ, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày dự sinh. Việc bị tác động liên tiếp vào vùng đầu, mặt rồi xuất hiện các biểu hiện đau bụng sau đó khiến gia đình đặc biệt lo lắng, bởi không chỉ sức khỏe của chị H. bị ảnh hưởng mà thai nhi cũng đứng trước nguy cơ bị tác động.

Hiện gia đình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm người có hành vi hành hung, đồng thời bảo đảm an toàn cho thai phụ trong quá trình điều trị.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại