Thông tin mới vụ tài xế lái xe ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Tối 25-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang thụ lý, điều tra vụ xô xát xảy ra tối 24-5, trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Đức Thắng làm việc với cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, tối 24-5, Vương Anh Tú (SN 1996, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh và mời khoảng 20 người bạn của Tú đến chung vui.

Quá trình ăn uống tại nhà hàng, một số người bạn của Tú có phát sinh mâu thuẫn. Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Vương Anh Tú đứng ra căn ngăn.

Tại thời điểm trên, Nguyễn Công Đức Thắng (SN 2001, trú tại phường Trường Vinh, một người bạn được Tú mời dự sinh nhật) đang điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Do thiếu quan sát, Thắng đã điều khiển xe ô tô cán qua bàn chân phải của Vương Anh Tú làm Tú ngã xuống đường chấn thương vùng chân và được người dân đưa tới bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận vụ việc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.