Thông tin mới vụ tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" rao… gỡ bùa yêu, bùa đánh đề

Anh Vũ |

Tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" không còn thấy trên TikTok sau khi ngành chức năng vào cuộc

Liên quan vụ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" rao gỡ bùa yêu, bùa đánh đề trên mạng xã hội, ngày 4-12, bà Đinh Thị Mừng – Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau – cho biết công an xã đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Cà Mau làm việc với chủ tài khoản.

"Chủ tài khoản này là người dân ở ấp 7, xã Tân Lộc. Sau khi có kết quả từ công an, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí" – bà Mừng nói.

Thông tin mới vụ tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" rao… gỡ bùa yêu, bùa đánh đề - Ảnh 1.

Tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" rao làm bùa yêu, bùa đánh đề... trên trang cá nhân trước đó

Theo phóng viên, thời điểm này, tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" không còn tìm thấy trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Thông tin mới vụ tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" rao… gỡ bùa yêu, bùa đánh đề - Ảnh 2.

Chủ tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" ra giá làm bùa yêu khi phóng viên nhắn tin trao đổi

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, tài khoản TikTok có tên "Thầy Trung Cà Mau" đăng tải đoạn clip ngắn kèm theo dòng chữ: "Công sức thầy đã thành công. Đòi nợ, lm (làm – phóng viên) ăn, bùa dơ, bùa ăn nói, trói duyên".

Đoạn clip này đã thu hút rất nhiều lượt thích cùng bình luận từ người dùng mạng xã hội. Tài khoản có tên csms169 bình luận "phép làm ăn bên thầy ok lắm nhe mọi người"; người dùng tên phươnghung19192 chia sẻ: "thầy ơi con lấy được nợ rồi" hay "vợ con bỏ người thứ 3 rồi…".

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" còn đăng dòng thông tin giới thiệu "Gỡ bùa you (yêu – phóng viên), bùa đánh đề, banh bóng…

