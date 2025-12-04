Hiệu trưởng ẩu đả với giáo viên trong tiệc mừng 20/11: Xuất hiện nhân chứng "bẻ" lời khai của hiệu trưởng

Vụ xô xát được nhắc tới xảy ra trong buổi liên hoan mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tổ chức tại nhà hàng Hiền Đào (xã Trạm Tấu, Lào Cai) vào tối 19/11. Khoảng 20h thì ông Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu và giáo viên Ngô Ngọc Năm có xảy ra xô xát, khi đó cả hai đều đã sử dụng rượu.

Được biết, trong tiệc mừng có sự tham gia của 37 cán bộ công nhân viên chức nhà trường, 8 người là trưởng thôn, bí thư chi bộ các thôn bản, 21 phụ huynh là chi hội trưởng chi hội phụ huynh của 21 lớp và 10 người già làng trưởng bản, người có uy tín.

Chia sẻ mới nhất trên báo Lao Động, Già làng Giàng A Páo khẳng định mình chỉ vào can ngăn chứ không tham gia vào cuộc ẩu đả giữa hiệu trưởng và giáo viên.

Vị già làng này nói trên Lao Động rằng hiệu trưởng Thanh là người đánh thầy giáo Năm trước và không có chuyện ông đánh thầy Năm mấy chục cái như trong tường trình của hiệu trưởng gửi UBND xã Trạm Tấu trước đó.

Thời điểm xảy ra sự việc, thấy hai bên to tiếng ẩu đả, ông Giàng A Páo cho hay mình đã chạy tới can ngăn. Lúc vào can ngăn, ông không may trượt tay, va vào thầy Năm. Sau đó, ông đã xin lỗi và được thầy giáo bỏ qua.

“Tôi đã làm việc với công an và tường trình sự việc thầy Thanh đánh thầy Năm nhiều lần. Tôi rất buồn khi hiệu trưởng nói tôi đánh nhau với thầy Năm”, anh Páo chia sẻ trên báo Lao Động.

Chia sẻ của hiệu trưởng và thầy giáo về nguyên nhân: Hoàn toàn khác nhau

Như đã thông tin trước đó thì vào ngày 23/11, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc cho rằng, thầy Ngô Ngọc Năm của Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) tố bị hiệu trưởng nhà trường say rượu, đánh nhập viện ngay trong tiệc liên hoan chào mừng ngày 20/11.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, thông tin này đã thu hút rất nhiều ý kiến tranh luận. Thông tin trên Dân Trí, thầy giáo Ngô Ngọc Năm cho hay vào tối 19/11, nhà trường tổ chức liên hoan kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

"Khi tiệc gần tàn, tôi có ngồi gần thầy Thanh (Hiệu trưởng nhà trường) về tiền chế độ bán trú và tiền công tác phí của giáo viên. Sau đó, ông Thanh nói là từ từ sẽ giải quyết và bất ngờ quay sang tát tôi 2 cái", thầy Năm kể trên Dân Trí.

Theo thầy Năm, sau khi xuống dưới cổng nhà hàng, thầy giáo này tiếp tục hỏi về tiền chế độ vì đã cuối năm đồng thời thắc mắc về tiền bảo hiểm của cá nhân, thì tiếp tục bị thầy Thanh đánh, tát vào đầu, vào mặt mũi gây chấn thương.

Cũng theo thầy Năm, tới ngày 20/11, do bị thương và choáng váng khi bị hành hung, thầy đã gọi điện cho ông Thanh và yêu cầu "có trách nhiệm" với mình, nhưng ông Thanh nói rằng đang bận và có nhờ thầy hiệu phó đưa thầy Năm đi thăm khám.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Lao Động, ông Thanh lại chia sẻ rằng: “Thực chất, thầy Năm say rượu, đe dọa và đánh nhau với phụ huynh, già làng trưởng bản và bị người ta đánh cho. Thầy Năm có đánh vào mặt tôi một cái và tôi có tát thầy một cái. Sau đó, thầy Năm cầm 1 bó tăm đánh vào mặt tôi chảy máu, gây thương tích.

Khi ấy, anh Giàng A Páo - Già làng trưởng bản là người có uy tín trong thôn đẩy thầy Năm ra nhưng thầy Năm đánh lại anh Páo. Sau đó anh Páo đánh thầy Năm”.