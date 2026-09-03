Thông tin mới vụ phó hiệu trưởng tử vong sau đám cháy tại trường tiểu học

Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Ngọc (phường Trương Quang Ngọc, tỉnh Quảng Ngãi) khiến ông Nguyễn Tấn T. (53 tuổi, Phó hiệu trưởng nhà trường) tử vong, ngày 3/9, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch UBND phường Trương Quang Ngọc cho biết, công an đang điều tra vụ cháy.

Bà Dung thông tin, công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Theo bà Dung, về nguyên nhân dẫn đến sự việc, phía công an cho biết đang điều tra nên chưa xác định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, vào sáng ngày 2/9, vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc của ông T. tại Trường Tiểu học Trương Quang Ngọc. Thông tin trên báo VTC News cho biết, khoảng 8 giờ 50 phút, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của người dân về vụ cháy.

Ngay sau đó, lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tại hiện trường, ông T. bị điện giật, bỏng nặng và tử vong. Ông T. có hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, trước khi đám cháy bùng phát, khu vực nhà trường phát ra tiếng nổ lớn và bốc mùi khét.