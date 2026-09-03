HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới vụ phó hiệu trưởng tử vong sau đám cháy tại trường tiểu học

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Ngọc (phường Trương Quang Ngọc, tỉnh Quảng Ngãi) khiến ông Nguyễn Tấn T. (53 tuổi, Phó hiệu trưởng nhà trường) tử vong, ngày 3/9, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch UBND phường Trương Quang Ngọc cho biết, công an đang điều tra vụ cháy.

Bà Dung thông tin, công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Theo bà Dung, về nguyên nhân dẫn đến sự việc, phía công an cho biết đang điều tra nên chưa xác định.

Thông tin mới vụ phó hiệu trưởng tử vong sau đám cháy tại trường tiểu học - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, vào sáng ngày 2/9, vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc của ông T. tại Trường Tiểu học Trương Quang Ngọc. Thông tin trên báo VTC News cho biết, khoảng 8 giờ 50 phút, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của người dân về vụ cháy.

Ngay sau đó, lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tại hiện trường, ông T. bị điện giật, bỏng nặng và tử vong. Ông T. có hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, trước khi đám cháy bùng phát, khu vực nhà trường phát ra tiếng nổ lớn và bốc mùi khét.

Nhóm khách nữ đánh tài xế taxi túi bụi ở Quảng Ninh: Nạn nhân nằm viện, công an vào cuộc
Tags

cháy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại