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Thông tin mới vụ nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai tử vong tại cơ quan

Văn Đức
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Nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Đ.H.Tr, hiện đang công tác tại phòng Kế hoạch tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30, sáng 13/7, khi đang thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh cơ quan, nhân viên lao công phát hiện một người tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực nhà xe phía sau trụ sở chính Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Công an tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tử vong.

Nạn nhân được xác định là nam giới, tên Đ.H.Tr (SN 1976, hiện công tác tại phòng Kế hoạch tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai).

Trước khi công tác tại phòng Kế hoạch tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, ông Tr từng làm kế toán tại Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái.

Xe cứu thương có mặt tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ông Tr từng có thời gian công tác tại phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ.

Đến khoảng 9h15 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn thành. Lực lượng chức năng bàn giao thi thể cho phía gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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