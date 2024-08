Tạm đình chỉ chức vụ ông Trần Văn Thành

Liên quan đến vụ khởi tố 3 cán bộ, ngày 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký Quyết định 1541/QĐ-UBND về việc tạm đình chức vụ đối với cán bộ là ông Trần Văn Thành, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Văn Thành từ ngày ký cho đến khi quyết định có hiệu lực của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình bố trí phân công công tác đối với ông Trần Văn Thành theo quy định.

Từ phải qua trái, các bị can Trần Văn Thành, Đinh Thị Ngọc Hoa, Trịnh Ngọc Thủy

Khởi tố Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp và 2 Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã

Như đã đưa, chiều 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can gồm:

- Ông Trần Văn Thành, sinh năm 1967, Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình - nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình.

- Ông Trịnh Ngọc Thủy, sinh năm 1971, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

- Bà Đinh Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1980, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình.

Ông Trần Văn Thành, Trịnh Ngọc Thủy và bà Đinh Thị Ngọc Hoa bị khởi tố theo quy định tại Điều 356, Bộ Luật Hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ Thanh tra Nhà nước tỉnh Hòa Bình chuyển đến và kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: Năm 2018 và 2019, trong quá trình tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để rút ngắn thời gian học, nhưng vẫn lập hồ sơ quyết toán các khoản tiền chế độ cho học viên như dự toán được phê duyệt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cá nhân tham gia các lớp học.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám xét đối với 03 bị can.

Qua khám xét tại phòng làm việc của bị can Đinh Thị Ngọc Hoa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được các tài liệu có liên quan đến vụ việc và 01 máy tính laptop của bị can

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật./.