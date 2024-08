Ngày 13/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát xác minh truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát động, lực lượng làm công tác truy nã của công an các đơn vị, địa phương đã cử nhiều Tổ công tác đi các địa bàn trong cả nước.

Đối tượng truy nã Đỗ Hồng Sự.

Kết quả, sau gần 20 ngày ra quân đã bắt giữ 12 đối tượng truy nã và bắt giúp tỉnh ngoài 1 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Theo đó, sau khi Công an tỉnh Bình Thuận phát động đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương đã thành lập ngay các Tổ truy bắt, tập trung đồng loạt ra quân truy bắt bằng được số đối tượng truy nã do đơn vị, địa phương ra quyết định.

Các tổ công tác đã dựng lại nhân thân, lai lịch của đối tượng truy nã, đồng thời xác lập chuyên án, không kể ngày đêm lần tìm các mối quan hệ của đối tượng để tìm ra nơi “ẩn nấp”.

Điển hình như vụ bắt giữ đối tượng truy nã Đỗ Hồng Sự (41 tuổi, quê quán xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), can tội trộm cắp tài sản. Ngày 20/12/2002, Đỗ Hồng Sự đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân ra quyết định truy nã số 01 về tội danh nêu trên.

Năm 2002, sau khi gây án, để trốn trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Đỗ Hồng Sự đã bỏ trốn vào rừng Sơn Mỹ thuộc địa bàn huyện Hàm Tân 4 năm. Sau đó, đối tượng di chuyển vào Đồng Nai sinh sống 15 năm.

Năm 2022, đối tượng quay về địa phương, sống lang thang cơ nhỡ ở địa bàn thị xã La Gi và huyện Hàm Tân, sau đó xin vào làm việc tại Ban Quản lý công trình công cộng thị xã La Gi để đi thu gom rác thải.

Quá trình trinh sát, ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã bắt đối tượng Đỗ Hồng Sự khi đối tượng đang đi câu cá giải trí tại xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, kết thúc hành trình 22 năm lẩn trốn.

Đối tượng truy nã Bùi Thị Thu Sương.

Trong khi đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Bùi Thị Thu Sương (51 tuổi, quê quán huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), can tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, trốn truy nã từ năm 2016.

Sau khi bị khởi tố về tội danh trên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, làm nhiều công việc khác nhau để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Tổ truy bắt đối tượng truy nã của Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã phối hợp với Công an phường Tân Phong, quận 7, TPHCM bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn quận 7.