HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới vụ clip tài xế đậu xe bán tải chiếm hết phần đường bị nhắc nhở còn tranh cãi

Đức Ngọc |

Tài xế xe bán tải bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe do đậu xe gây cản trở giao thông.

Liên quan vụ đậu xe bán tải gây cản trở giao thông xảy ra tại xóm 12, xã Quỳ Hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ CSGT địa bàn Quỳ Hợp phối hợp lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc.

Thông tin mới vụ clip tài xế đậu xe bán tải chiếm hết phần đường bị nhắc nhở còn tranh cãi - Ảnh 1.

Xe bán tải đậu chắn đường đi. Ảnh: MXH

Theo thông tin xác minh vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 46 phút ngày 20-3. Thời điểm này, anh N.X.Đ. (SN 1998, trú xóm 11, xã Quỳ Hợp) đi cùng vợ trên ô tô 5 chỗ mang BKS 37A-550.xx, di chuyển từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp ô tô bán tải BKS 37C-136.xx của anh H.X.T. (SN 1984, trú xóm Yên Luốm, xã Quỳ Hợp, thuê nhà tại xóm 12) đang đậu trước nhà.

Do tuyến đường trong xóm hẹp, ô tô 5 chỗ không thể đi qua. Anh Đ. cho biết đã bấm còi nhiều lần nhưng không thấy chủ xe ra di chuyển phương tiện nên vào nhà đề nghị dịch chuyển xe.

Theo nội dung xác minh của cơ quan công an, thời điểm đó anh T. đang ngồi tại hiên nhà. Khi được đề nghị lùi xe, anh này cho biết đang bận xử lý công việc trên điện thoại và nói anh Đ. chờ thêm hoặc lùi xe để đi hướng khác. Đến khoảng 17 giờ 59 phút cùng ngày, anh T. đã di chuyển xe để phương tiện phía sau tiếp tục lưu thông. Trong quá trình vào nhà trao đổi, anh Đ. đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Kết quả xác minh, phía sau xe của anh Đ. khoảng 58 m có một ngã tư thông ra quốc lộ 48C, không có phương tiện cản trở. Theo thông tin từ Công an xã Quỳ Hợp, qua xác minh ban đầu, chưa ghi nhận anh T. có hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay có lời lẽ thách thức như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo trình bày của anh T., do đang xử lý công việc nên chưa thể di chuyển phương tiện ngay. Tổng thời gian từ lúc anh Đ. vào nhà phản ánh đến khi xe được di chuyển là khoảng 13 phút.

Theo cơ quan công an, vụ việc có tính chất đơn giản, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, do clip được đăng tải lên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, đơn vị đã phối hợp với lực lượng CSGT địa bàn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Căn cứ mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với anh T..

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại