Thông tin mới về xử phạt xe vi phạm khoảng cách, đi "rùa bò", ôm làn trái cao tốc

Cục CSGT - Bộ Công an cho biết chỉ xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại những đoạn đường đủ điều kiện và thông qua hệ thống giám sát, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe đi 'rùa bò', bám làn trái trên cao tốc.

Cụ thể, lực lượng CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn; có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm là “bằng chứng điện tử”.

Việc có dữ liệu điện tử kết hợp với biển báo, vạch kẻ đường về khoảng cách trên đường (clip, hình ảnh) sẽ giúp xác định chính xác tốc độ và khoảng cách của phương tiện tại thời điểm đó.

Hiện việc kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Lực lượng CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn. Ảnh: Cục CSGT

Còn lại trên các đoạn khác của đường cao tốc người lái xe phải tự chủ động có ý thức về giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước căn cứ vào tốc độ lưu thông, với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về việc phải giữ khoảng cách với xe liền trước, chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những xe cố tình vi phạm hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

Liên quan tới những ý kiến đóng góp của người dân liên quan việc xử lý xe vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc, ngày 2/9, Cục CSGT có phản hồi, cho biết đơn vị chức năng sẽ xử lý nghiêm cả những trường hợp xe "rùa bò", bám làn trái trên cao tốc.

Theo đại diện Cục CSGT, qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến đóng góp, đơn vị đã khuyến cáo các tài xế phải nâng cao ý thức, đạo đức khi tham gia giao thông, coi làn đường sát dải phân cách giữa đường cao tốc (làn 1) là làn lưu thông tốc độ cao, dành cho xe vượt.

Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều lái xe vẫn điều khiển bám làn 1 với tốc độ thấp làm cản trở lưu thông dòng xe, hạn chế sự luân chuyển phương tiện trên đường.

Để xử lý tình trạng này, dự kiến Cục CSGT sẽ đề xuất và phối hợp thực hiện đồng bộ giải pháp, đầu tiên là tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc qua việc nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2 (sát bên trái làn 1) không quá 20% so với tốc độ tối đa;

Tiếp đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền về ý thức nhường đường và coi làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao, dành để vượt xe. Sau khi thực hiện vượt xe xong ở làn 1, đủ điều kiện an toàn nên đi chuyển vào làn 2. Xe đi ở làn 1 thấy xe sau xin đường (qua tín, báo hiệu) thì phải chuyển về làn 2 để nhường đường.

Dự kiến tổ chức giao thông của Cục CSGT. Ảnh: Cục CSGT

Lực lượng CSGT sẽ xử phạt nghiêm với xe đi dưới tốc độ tối thiểu và điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.