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Thông tin mới nhất vụ bé 1 tuổi hôn mê rồi tử vong sau 1 tiếng gửi ở nhà trẻ tư nhân

Hương Trà (T/H)
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Điểm trông giữ trẻ này từng bị kiểm tra và yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với điểm giữ trẻ này do người tổ chức không có chuyên môn.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 27/10 vừa qua, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu Phạm H.H. (12 tháng tuổi) tới cơ sở giữ trẻ tư nhân số 18 đường Lê Quý Đôn (xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Tới khoảng 10h cùng ngày, cô giáo gọi điện cho gia đình tới đón, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chẩn đoán và xác định cháu Phạm H.H. bị hôn mê, xuất huyết não. Theo lãnh đạo bệnh viện, quá trình điều trị, hiện tình trạng bệnh nhi không cải thiện, không tan máu não, não bị chèn ép. Đến ngày 3/11, gia đình đã đưa cháu từ bệnh viện về nhà. Đến tối 4/11, cháu Phạm H.H. tử vong.

Thông tin trên Tiền Phong, người nhà cháu bé cho hay, sau khi xảy ra vụ việc đã tới hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ này. Giáo viên nói do cháu bé ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không đồng tình với nguyên nhân mà các giáo viên đưa ra, bởi khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ tầm 15cm.

Đến ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên.

- Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé 1 tuổi trong thời gian nằm viện điều trị. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Đến hôm nay (6/11), thông tin trên VTC News, bà Giang H’Dan - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho hay đã có thông tin sơ bộ về vụ việc bé 1 tuổi hôn mê rồi tử vong sau 1 tiếng gửi ở nhà trẻ tư nhân. Theo bà Giang H’Đan nhà trẻ tư nhân số 18 đường Lê Quý Đôn (xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) do bà Võ Thị Thanh Thảo (SN 1983) làm chủ. Bà Giang H’Đan khẳng định nhà trẻ của bà Thảo là cơ sở hoạt động tự phát, không có phép.

Bên cạnh đó, thông tin trên Tiền Phong, bà Phạm Thị Bích Nguyệt, chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đak Đoa, cho biết cơ sở liên quan vụ việc trông giữ trẻ thời vụ, nhận trông giữ khoảng 10 bé nhưng số lượng không ổn định. Bé gái 1 tuổi mới được gia đình gửi tại đây chưa lâu. Theo bà Nguyệt, tháng 10/2024, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục độc lập tư thục trên địa bàn. Tuy nhiên, do hoạt động chui nên cơ sở tại số 18 đường Lê Quý Đôn không có bất kỳ giấy tờ nào.

Bà Nguyệt cho hay chính quyền địa phương từng kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với điểm giữ trẻ này do người tổ chức không có chuyên môn. Sau đó, cơ sở tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, khi xã mới được thành lập, việc trông giữ trẻ lại tiếp diễn.

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Tags

nhà trẻ tư nhân

Gia Lai

Võ Thị Thanh

hôn mê

tử vong.

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