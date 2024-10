Trong đêm qua và rạng sáng nay 17/10, các lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Đội Khu vực 1 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ- Công an Hà Nội đã nỗ lực xử lý ngăn cháy lan, cứu tài sản và dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa bốc lên bùng cháy dữ dội.

Như đã thông tin, khoảng 21 giờ 20 phút, ngày 16/10, xảy cháy kho trong trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội tại ngõ 124 Vĩnh Tuy, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (giáp với phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận định đám cháy có khả năng diễn biến phức tạp. Trung tâm thông tin chỉ huy điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Hà Nội với 80 cán bộ, chiến sĩ cùng 10 xe chữa cháy, xe chuyên dụng đến hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

80 cán bộ, chiến sĩ PCCC được huy động để chữa cháy tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định địa điểm xảy ra cháy có nhiều kho hàng hóa với các vật liệu, nguyên liệu dễ bắt lửa, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy nhanh và có thể cháy lan sang các khu vực nhà xưởng, kho lân cận, lực lượng chức năng đã nhanh chóng sử dụng nguồn nước tự nhiên tại chỗ và hệ thống cấp nước chữa cháy từ các trụ nước Thành phố để tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan và tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và đến 01h00 ngày 17/10, đám cháy được dập tắt. Qua đó, đã bảo vệ được hơn 8000m2 kho xưởng và hàng chục hộ dân liền kề. Thống kê ban đầu, diện tích vụ cháy xảy cháy khoảng 370m2, chưa phát hiện thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đến khoảng 23h45 đám cháy đã được khống chế.

Được biết, quy mô cơ sở đầu tư xây dựng từ năm 1973, tiền thân cơ sở là Công ty vận tải xây dựng Hà Nội thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Diện tích mặt bằng khoảng 10.000m, diện tích xây dựng khoảng 9.000m2.

Cơ sở thuộc diện điều chỉnh và phải khắc phục các yêu cầu về PCCC theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. Công an quận đã kiểm tra hướng dẫn khắc phục theo lộ trình cam kết.

Căn cứ theo Thông tư số 55/2020/TT-BCA ngày 03/6/2020 và Thông tư số 11/2023/TT-BCA ngày 1/3/2023 của Bộ Công an; căn cứ quy định về công tác điều tra, xử lý về cháy, nổ của Công an TP Hà Nội. Công an quận Hai Bà Trưng đề xuất giao công an quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

