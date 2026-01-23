Thông tin MỚI NHẤT về việc cho học sinh Hà Nội nghỉ học khi trời rét

Trước diễn biến rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh.

Theo VOV, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tác hại của giá rét đối với sức khỏe, các bệnh thường gặp trong mùa đông cũng như biện pháp phòng, chống rét hiệu quả. Các trường được yêu cầu không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại và chủ động điều chỉnh thời gian học phù hợp.

Căn cứ bản tin dự báo thời tiết phát lúc 19h45 hằng ngày trên kênh VTV1, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được quyền quyết định cho học sinh không đến học trực tiếp tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến khi nhiệt độ xuống thấp. Cụ thể, học sinh mầm non và tiểu học không học trực tiếp khi nhiệt độ dưới 10°C, học sinh trung học cơ sở không học trực tiếp khi nhiệt độ dưới 7°C. Trường hợp phụ huynh vì lý do bất khả kháng không có điều kiện trông con, nhà trường cần phối hợp tổ chức đón và quản lý học sinh tại trường, bảo đảm an toàn.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, theo VTC News, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh vai trò và thẩm quyền của hiệu trưởng trong việc căn cứ dự báo thời tiết chính thức và điều kiện thực tế tại địa phương để quyết định cho học sinh nghỉ học trực tiếp hoặc chuyển sang học trực tuyến. Việc điều chỉnh nhằm vừa duy trì kế hoạch học tập, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng của thời tiết bất lợi đến sức khỏe học sinh.

Sở cũng yêu cầu các nhà trường thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin tới phụ huynh khi có thay đổi về lịch học, đồng thời rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo phòng học kín gió, đủ ánh sáng, hạn chế gió lùa trong những ngày lạnh sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11°C, một số khu vực ngoại thành có nơi dưới 8°C. Dự báo rét đậm có thể còn kéo dài trong vài ngày tới.

Tổng hợp